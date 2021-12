AİÇÜ'de "Kimlik Aşısı" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Kimlik Aşısı" Konferansı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonundaki "Kimlik Aşısı" Konferansına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, teknolojideki gelişmelerle birlikte aile içi iletişimin de her geçen gün azalmaya başladığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Günümüzde insanların sosyalleşmesi çoğunlukla online ortamlarda gerçekleşmektedir. Teknolojideki ilerleme ve toplumumuzun kullanım şekline bağlı olarak hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonları ve buna bağlı olarak sosyal medya kullanımı, sosyalleşme ortamlarının değişmesine neden oldu. Geçmişte televizyon kullanımı artmaya başladıktan sonra aile içi iletişim de azalmalar yaşanmaya başlamıştı. Cep telefonlarının gelişmesi ve aile bireylerinin her birinde birer telefon olmasıyla birlikte aile içi iletişim de yok denecek kadar azalmış duruma geldi. Teknolojiyi kendimizi yetiştirmek, bilim yolunda kullanmak üzere hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Aksi halde bu yeniliklerden olumsuz yönde etkilenmemek mümkün değil" diye konuştu.

"Kimlik Aşısı" Konferansında konuşan araştırmacı-yazar Seyfullah Şenel, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki yaygın kullanımın olumsuz bir sonucu olarak insanların canları sıkıldığı zaman telefona yöneldiklerini, bunun da hem aile hem de toplum içerisinde geçirilen zamanın kalitesini düşürebildiğini söyledi. Şenel, "Sosyal medyada geçirilen zamanın çok önemli bir kısmı için can sıkıntısı bahanesine sığınılıyor. Cep telefonları ve tabletler büyük bir hızla birer avuntu aracına dönüşüyor. Toplum ve aile bağları zayıfladıkça yalnızlaşan gençler, daha fazla cep telefonlarıyla can sıkıntılarına avuntu arıyor, sosyal medyada beğenilmek ve öne çıkmak için her yolu deneyebiliyorlar. Sevgili gençler, herkes gibi olmaktan ziyade kendiniz gibi olduğunuz zaman topluma ve ailenize faydalı bir birey olur, böylelikle özel olduğunuzu hissedebilirsiniz" diye konuştu. - AĞRI