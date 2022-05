AİÇÜ'de piyano eşliğinde film müzikleri konseri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) film müziklerine ait unutulmaz eserlerin piyano eşliğinde yorumlandığı konser, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Film Müzikleri Konserine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Maryna Demir tarafından verilen konserde "A Whole New World, I See The Light, Hedwig's Theme, Farawell to Dobby, Muhteşem Yüzyıl Ninni Hürrem, Song of Secret Garden, Think of Me, All I Ask of You, Davy Jones, He's A Pirate", film müzikleriyle sanatseverlere güzel dakikalar yaşattı.

Konser, çiçek takdimiyle sona erdi. - AĞRI