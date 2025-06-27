AİÇÜ Tıp Fakültesi\'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile Atatürk Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden AİÇÜ Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanları, Tıp Fakültesi Dekanı, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, akademik, idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin öncelikli hedefleri arasında sağlık hizmetlerinin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin 2006 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine sağlık alanında daha çok yatırım yapılacağının müjdesini verdi. İnşaat çalışmaları devam eden AİÇÜ Tıp Fakültesi dekanlık ve morfoloji binasının yapımı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek bütçe talep edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin, dekanlık ve morfoloji binasının en erken sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlaması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Gülçin, "Bugün sizin, ailelerinizin ve bizlerin gurur günüdür. Hem Türkiye'de hem de dünyada siz hekimlere her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Mesleğinizin kıymetini bilin ve ona göre kendinizi geliştirin" dedi.

Öğrencilere akademik ve meslek yaşamları için nasihatlerde bulunan Prof. Dr. Gülçin, "Kendinizi mesleki ve akademik yaşamınızda sürekli olarak güncelleyin. Zamanınızı iyi ayarlayın. Empati kavramını hiçbir zaman unutmayın ve özellikle meslek yaşamınızda hastalarınıza ve yakınlarına empati ile yaklaşın" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninin öğrenci ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Gülçin, Tıp Fakültesi öğrencilerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı İbrahim Çeçen Vakfına, Tıp Fakültesi personeline ve Atatürk Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün ise doktorluk mesleğinin insan yaşamına dokunan önemli mesleklerden biri olduğunu belirterek, kendi mesleki tecrübeleri çerçevesinde öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Akgün, mezun olan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik ettiğini söyledi.

Törende, Tıp Fakültesini birincilik derecesi ile bitiren Beyzanur Kayaoğlu, isminin yazılı olduğu plaketi mezuniyet kütüğüne çaktı. Tören, öğrencilerin hekimlik andını okuması ve kep atması ile sona erdi. - AĞRI