Aile Kavramının Önemi ve Erzurum\'un Kültürel Değerleri

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, katıldığı bir televizyon programında, aile kavramının önemini anlattı.

Koçan, Erzurum vurgusunda Dadaş kavramını şöyle tarif etti: "Dadaş kavramı dogmatik bir ruh asaletinin yansımasıdır."

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Aile Vakti" programına katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Pasinler Zaferi'ni örnek göstererek Erzurum'un Türklerin Anadolu'daki ilk yurdu olduğunu kaydetti. Koçan, "Erzurum Anadolu'da Türklerin ilk yurdu, Türk yurdunun tapusu, medeniyetlerin ve kültürlerin beşiğidir. Erzurum Dadaşların serhat şehridir. Dadaş; etnik bir ifade taşımadan insanlık vasıflarının üstün niteliklerine ulaşan kişilere verilen yöresel bir sıfattır. Dogmatik bir ruh asaletinin yansımasıdır. Kelime olarak ağabeyi, kardeşlik, büyüklük, mertlik ve cömertlik gibi anlamlara karşılık gelir" dedi.

"Güçlü nesillerle geleceğimizi inşa ediyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Koçan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, güvenlik, altyapı, yenilenebilir enerji, biyolojik çeşitlilik ve atık yönetimi gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra insanlarımızı değerlerin üzerinde yetiştirip, daha güçlü nesillerle geleceğimizi inşa etmek için, bilimden teknolojiye, spordan, sanata birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile beraber evlilik öncesi eğitim programları yapıyoruz. Sanat gösterileri, tiyatro ve filmler ile halkımızı bilinçlendiriyor, onların kültürel ve sosyal alanlardaki çalışmalarını destekliyoruz."

" Türkiye'de bir ilk: Çocuk Adalet Merkezi'ni Erzurum'da inşa ettik"

Başkan Danışmanı Koçan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Çocuk Adalet Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu bildirdi. Koçan, şöyle devam etti: "Yüce Allah, kerim kitabımızdaki Enfal Suresi, 28'inci ayette şöyle buyurmaktadır. 'Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin.' Fahri Kainat Efendimiz de bir Hadis-i Şerifinde 'Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin' diye buyurmuştur. İşte bu şuurla hareket eden Erzurum Büyükşehir Belediyemiz Adalet Bakanlığımızla birlikte Çocuk Adalet Merkezi'mizi inşa ettik. İçerisinde 70 kişilik fuaye ve bekleme alanı, duruşma salonu, çocuk hakimi odası, cumhuriyet başsavcısı odası, çocuk savcısı odaları, adli gözlem ve görüşme odalarının yer aldığı Merkezimiz de hukuki, psiko-sosyal destek odaları ve hizmet birimleri de bulunmaktadır. Bizler yavrularımızın hata yapmaması için mutlu ve müreffeh bir gelecekte, modern bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz."

"Aile; toplumun temel parçasıdır"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, konuşmasında aile kavramının önemini şöyle anlattı: "Ailenin temel değerleri sağlam değilse parçalanır. Bu tür ailelere günümüzde sıkça rastlıyoruz. Şimdilerde çekirdek ailenin parçalanması daha kolay oluyor. Böyle olunca, biz de bu aile yapılarını sağlam tutmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Nasıl ki tarihi eserlerimizi koruyup geleceğe aktarmayı düşünüyorsak, insanımızın değerlerini bu şekilde korumayı düşünüyoruz. Benim bir mottom vardır. Geçmişle geleceği buluşturmak, gelenekle yeniliği bağdaştırmak, geçmişin ruhunu ve yaşanmışlığını eserlere nakletmek ve gelenekten geleceğe yolculuk yaptırmak. Yani insan hem hayal kurmalı hem de geleneklere uymalı. Günümüzde belki de Türkiye'nin genel sorunlarından birisi de budur. Bazıları Batı'nın bilim ve teknolojisini değil de yaşam tarzını örnek alarak gelişeceğini zannediyor. Başkaları da sadece geleneklere bağlı kalarak gelişeceğini sanıyor. Biz bu iki durumun da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda elimizden gelen bütün faaliyetleri yapıyoruz. Biz Müslüman ve Türk toplumuyuz. Kendi değerlerimiz var. Bu değerlerimizin bazıları evrenseldir. Bu değerlerimizi ve coğrafyamızı bilmeliyiz. Mesela bizim coğrafyamız zorludur. Selçuklu bizim dedemiz, Osmanlı bizim babamız, Türkiye Cumhuriyeti ise biziz. Bu kavramları birbirleriyle tartışmanın bir anlamı yok." - ERZURUM