Aile, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndan Alex'i Sahiplendi - Son Dakika
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Aile, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndan Alex'i Sahiplendi

Aile, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası\'ndan Alex\'i Sahiplendi

Kocaeli'de yaşayan Şahin ailesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndan sahiplenilen Alex adında bir Golden Retriever köpek ile hayatlarına yeni bir dost kattı. Aile, köpeğin çocuklarının sosyal medya ve telefonla geçirdiği zamanı azalttığını belirtti.

15.02.2025 09:55  Güncelleme: 09:56
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Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndan sahiplenilen Alex, Şahin ailesinin yeni üyesi oldu. Aile, çocuklarının köpek sayesinde sosyal medyada ve telefonla geçirdiği zamanın azaldığını söyledi.

Kocaeli'de yaşayan her cana "emanet" gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda patili dostların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına güvenli alan oluşturan ve bu doğrultuda yeme-içme, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılayan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların da talebine cevap veriyor. İzmit'te ikamet eden 3 çocuk annesi Derya Şahin, doğayla iç içe olmak ve çocuklarının daha huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla Kandıra'nın Dalca Köyü'ne yerleşti. Şehrin kalabalığından fırsat buldukça Dalca Köyü'ne gelen aile, hayvan sahiplenmek için uygun koşulların da sağlanmasıyla Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ile iletişime geçti. Buradan "Alex" adında Golden Retriever cinsinde köpek sahiplenen aile, güvenilir olduğu için Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı tercih ettiklerini belirtti.

"Çocuklarımın sosyal medya ve telefonla geçirdiği zaman azaldı"

Köpeğin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için onunla vakit geçirmek gerektiğini söyleyen Derya Şahin, bu konunun çocuklarında bir değişim yarattığını ifade ederek, "Çocuklarımın sosyal medya ve telefonla geçirdiği zaman azaldı. Biz Alex'i sadece beslemek için değil, güzel vakit geçirmek için de sahiplendik. Alex çok cana yakın bir köpek. Sadece bize değil, misafirlere karşı da öyle" dedi.

Can dostlarımıza yuva olmak isteyen vatandaşlar, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Halkla İlişkiler Birimi ile iletişime geçerek, yaşadığı ortam ve koşula uygun olan hayvanı sahiplenme talebinde bulunabiliyor. Sahiplendirme sonrası birkaç günlük mama, mama-su kabı ve tasma Patilik tarafından hediye veriliyor. Ayrıca Patilik'te hayvanların tüm tedavi ve aşı hizmetleri ücretsiz yapılabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndan Alex'i Sahiplendi - Son Dakika

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