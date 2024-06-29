Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kutlu ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kutlu ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kutlu ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşayan ve 2020 yılında koruyucu aile olan Kutlu ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, koruyucu aile olan Kutlu ailesinin İstanbul'da bulunan evine misafir oldu. Bakan Göktaş, 10 binin üzerinde çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu ifade ederek, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine vurgu yaptı. Kutlu ailesine duyarlılıkları için teşekkür eden Göktaş, Bakanlık olarak tüm koruyucu ailelerin destekçisi olduklarını belirtti.

29.06.2024 17:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşayan ve 2020 yılında koruyucu aile olan Kutlu ailesini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, koruyucu aile olan Kutlu ailesinin İstanbul'da bulunan evine misafir oldu. 2 çocuk sahibi Kutlu ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanan Bakan Göktaş, aile tarafından himaye edilen çocuk ile yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, 10 binin üzerinde çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu ifade etti. Çocukların aile ortamında büyümesinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, önümüzdeki süreçte koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kutlu ailesine duyarlılıkları için teşekkür eden Göktaş, Bakanlık olarak tüm koruyucu ailelerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Kutlu ailesi ise gerek koruyucu aile yanında bulunan çocuklar gerekse de devlet korumasından bulunan çocuklara çok iyi imkanlar sağlandığını belirterek, yapılan çalışmalar ve hassasiyet için Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Göktaş, ziyaret sonunda koruyucu aile himayesinde bulunan çocuğun odasını gezdi ve çocuklara oyuncak araba hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kutlu ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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