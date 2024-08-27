Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Malazgirt çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Malazgirt çıkarması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Malazgirt çıkarması

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar, kurum yöneticileri ve personelinden oluşan 140 kişilik ekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklere katıldı. Etkinliklerde Malazgirt Zaferi'nin önemi vurgulandı ve çocuklara tarih bilinci aşılandı.

27.08.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt Zaferi'nin 953 yıldönümü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar, kurum yöneticileri ve personelinden oluşan 140 kişilik ekip Muş Malazgirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklere katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut etkinliklerde Erzurum'u 140 kişilik ekiple temsil ettiklerini ifade etti.

Malazgirt Zaferinin önemine değinen Aykut, "Malazgirt Zaferi sadece Türk Milleti'nin tarihini değil, tüm dünya tarihinin yönünü değiştiren büyük bir zaferdir. Millet olarak, tarih boyunca Tibet çöllerinden, karakurum yaylalarından, Sibirya steplerinden hep batıya göçmeyi ilke edinmişiz. Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden akın akın batıya göçen Türk Milleti önüne çıkan birçok engeli, tuzağı ve pusuyu aşmıştır. En sonunda da 26 Ağustos 1071 tarihinde, Sultan Alparslan öncülüğünde, Malazgirt Savaşını kazanarak, Anadolu'ya girerek, batı hedefimizin ilk adımını atmışız. Zaferin ilk gününde bu güne kadar, Anadolu topraklarında sayısız devlet kurmuş ve bölgeye hakim bir devlet haline gelmişiz. Ne mutlu ki, atalarımız bizlere tüm Dünya'nın imrendiği toprakları miras bırakmıştır. Yurdumuza, topraklarımıza 1071'den bu güne kadar göz dikenlere bizlerde atalarımızdan aldığımız feyiz ve şuur ile gerekli varlığımızla övünüyoruz. Miryokefalon Savaşıda bu anlamda önemli bir yere sahiptir, Miryokefalon Savaşı 17 Eylül 1176 da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, Denizli Düzbel mevki civarında gerçekleşmiş, Anadolu Selçuklu Devletinin kazandığı bu savaşla Türklerin Anadolu'daki hakimiyetleri kesinleşmiştir. Çocuklarımıza bu ruhu aşılamak için etkinliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Erzurum Valiliğimizin destekleriyle katılma imkanı bulduk. Etkinliğimizin çocuklarımızın tarih bilincine çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, erzurum, Muş, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Malazgirt çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
03:59 Narin’i arama çalışmaları 7. gününde İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
15:47 Arda Turan, Galatasaray’ın genç yıldızını istiyor Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızını istiyor
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
15:17 Özcan Deniz ailesini sildi Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
15:05 Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
14:59 Gece 04.00’te ortaya çıktı Videoyu izleyip ’’Deli’’ diyen de var, övgüler dizen de Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de
14:58 Yemen’deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı
14:46 Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 10:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Malazgirt çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement