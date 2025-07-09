Aile Yaşam Merkezi için Başkan Aşgın'a yetki - Son Dakika
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Aile Yaşam Merkezi için Başkan Aşgın'a yetki

Aile Yaşam Merkezi için Başkan Aşgın\'a yetki
09.07.2025 09:46  Güncelleme: 09:47
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Çorum Belediyesi tarafından Bedesten'de hayata geçirilecek Aile Yaşam Merkezi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a yetki verildi.

Çorum Belediyesi tarafından Bedesten'de hayata geçirilecek Aile Yaşam Merkezi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a yetki verildi.

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kente değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan Aile Yaşam Merkezi Projesi, şehrin tarihi dokusu içerisinde yer alan Bedesten binasında hayata geçirilecek. Projenin yürütülmesi ve gerekli finansmanın karşılanması için Belediye Meclisi'nden Başkan Aşgın'a yetki verildi. Toplam 7 milyon 477 bin TL bütçeye sahip olan proje için Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile iş birliği yaptı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projede, OKA'nın sağlayacağı katkı 6 milyon 729 bin TL olurken, Çorum Belediyesi'nin eş finansman katkısı 747 bin TL olarak belirlendi. Bu katkının karşılanması ve protokol gereği tüm sürecin yürütülmesi için Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a Belediye Meclisi tarafından yetki verildi.

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Aşgın, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Biz de aileyi önceleyen bir bakış açısıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bedesten'in üst katını, içinde atölyelerin ve sosyal destek alanlarının yer alacağı, ailemizi güçlendirecek bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Burayı sadece bir bina değil, aileyi destekleyen bir yaşam alanı olarak planladık" dedi.

Konuşmasında kamu kaynaklarının etkin kullanımına da dikkat çeken Aşgın, "İki yüzme havuzu, iki sentetik saha, masa tenisi salonu ve dört semt sahasını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesiyle tamamladık. Şimdi de güreş eğitim merkezini yine yüzde yüz bakanlık desteğiyle inşa ediyoruz. Biz, kamu kaynaklarını Çorum için en üst düzeyde ve en verimli şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Yaşam Merkezi için Başkan Aşgın'a yetki - Son Dakika

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