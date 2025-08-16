Genç Çiftlere Destek Paketleri Genişliyor - Son Dakika
Genç Çiftlere Destek Paketleri Genişliyor

16.08.2025 10:08
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor. Aile Yılı kapsamında evlilik ve düğün hazırlığı sürecindeki gençler belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu projenin Aile Yılı dolayısıyla 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından ise Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençler projeye başvurmaya devam ediyor.

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Belediyelerden sunulan destekler

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.

Genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor. Çiftler Aile Yılı kapsamında belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor.

61 belediye ücretsiz düğün salonu, 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri ve 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı sunuyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlarken, 12 belediye doğrudan maddi destek veriyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor. Ayrıca, 11 belediye tarafından evlilik hediyesi verilirken, 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

Yeni evlenecek gençler evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişler için bugüne kadar yapılan iş birlikleri sonucunda yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde 39 firmayla yapılan indirim anlaşmasıyla firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 10'dan yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanmaya devam ediyor.

13 bin 903 genç, indirim kampanyasından yararlandı

Öte yandan söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Çiftler, proje kapsamında indirimlerden yararlanmak için e-devlet üzerinden indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiye https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor. - ANKARA

Genç Çiftlere Destek Paketleri Genişliyor

Genç Çiftlere Destek Paketleri Genişliyor
