'Aile Yılı'na Anlamlı Katkı: Esenler'de nikah ücretleri kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

'Aile Yılı'na Anlamlı Katkı: Esenler'de nikah ücretleri kaldırıldı

\'Aile Yılı\'na Anlamlı Katkı: Esenler\'de nikah ücretleri kaldırıldı
26.05.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 senesini "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Esenler'de nikah ücretleri kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 senesini "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Esenler'de nikah ücretleri kaldırıldı. Belediye Meclisi'ne sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklifle, Esenler'de ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çiftlerden 23 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında nikah ücreti alınmayacak.

Esenler Belediyesi, 2025 senesinin 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından yuva kurmak isteyen çiftleri yakından ilgilendiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Esenler'de bu kapsamda 23 Mayıs - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında evlenmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir ücret alınmayacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde Belediye Meclisi'ne sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklifle, önceden alınan cüzi miktar da artık alınmayacak.

"Çiftlerimizin maddi yükünü hafifletmek istedik"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Aile, bir toplumun temelidir. Birliğimizin ve dirliğimizin mayasıdır. Bizler için her nikah, sadece iki insanın hayatını birleştirmesi değil, aynı zamanda yeni bir yuvanın, yeni bir umudun, yeni bir geleceğin başlangıcıdır. İşte bu bilinçle, aile kurumunu desteklemek, evliliği teşvik etmek ve özellikle genç çiftlerimizin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla artık çiftlerimizden nikah ücreti almayacağız. Evliliği teşvik eden her adım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı vizyonuna uygun olarak bizler de her daim ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

Çeyiz evi gençlerin hizmetinde

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz genç kızlara yönelik sosyal destek projeleri kapsamında "Çeyiz Destek Merkezi"ni hayata geçirmişti. Evlenmek isteyen genç kızlara hizmet veren Çeyiz Evi'nde yaklaşık 25 parçadan oluşan çeyiz paketleri ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor. "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diyerek hayata geçirilen projede ayrıca yeni evlenen ya da evlenmeyi düşünen çiftlere alanında uzman kişilerce "Aile İçi İletişim", "Gastronom", "Bebek Bakımı", "Çocuk Gelişimi" konularında eğitim veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ekonomi, Esenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Aile Yılı'na Anlamlı Katkı: Esenler'de nikah ücretleri kaldırıldı - Son Dakika

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