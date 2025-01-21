Ailelerin Güçlendirilmesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ailelerin Güçlendirilmesi Toplantısı

Ailelerin Güçlendirilmesi Toplantısı

Eskişehir'de ailelerin korunması ve güçlendirilmesi için 2025 yılı ilk toplantısı yapıldı.

21.01.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı ilk toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, toplantıya ilişkin yaptığı konuşmada gündem maddelerinden olan İl Teknik Kurulu oluşturulması için, Koordinasyon Kurulu Üye Kurumlarından resmi yazı ile yetkili temsilci bilgileri isteneceğini ve bu konuda üye kurumların hassasiyet göstermelerini belirtti. Bakanlık projesi ile evlenmeyi planlayan çiftlere yardımcı olunması hedeflenen 'Aile ve Gençlik Fonu' hakkında bilgi veren İl Müdürü Bayrak, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan 'Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirildiğine değindi.

"Ailelerin bilinçlenmesi ve desteklenmesi adına eğitim programları ve sosyal projeler geliştiriyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında ailenin, toplumun temel taşı olduğuna ve sağlıklı bir toplum için ailelerin güçlü olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ailelerin korunması ve güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalarla, çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmesini sağlamak, kadınlarımızın haklarını korumak ve aile içi dayanışmayı artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, ailelerimizin karşılaştığı sorunları tespit edip, çözüm yolları bulmak için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca, ailelerin bilinçlenmesi ve desteklenmesi adına eğitim programları ve sosyal projeler geliştiriyoruz. İl genelinde bu konuda daha etkili politikalar geliştirmek ve uygulamak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı. Eskişehir nüfusunun yaşlandığını ve doğum oranlarının belirli ölçüde düşme eğiliminde olduğunu kaydeden Vali Aksoy, "Eskişehir olarak baktığımızda, ortanca yaşımız Türkiye ortanca yaşına göre yaklaşık 3 yaş daha yaşlı durumdayız. Türkiye'nin ortanca yaşı 34 civarındayken bizde bu oran 37 yedi civarındadır. Bu çalışmalar, toplumu bilinçlendirmek ve daha duyarlı hale getirmek adına önemlidir. Farklı kurumlarımızın yapacağı çalışmalarla öngörülen hedefleri yakalamak için daha iyi bir noktaya taşınmış olacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından eylem planında yer alan, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması", "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi", "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması", "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi", "Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması" stratejik amaçları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hüseyin Aksoy, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailelerin Güçlendirilmesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ailelerin Güçlendirilmesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.