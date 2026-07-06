Aileye Bereket, Çocuğa Destek Protokolü İmzalandı

"Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda MUSİAD Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Aileye bereket, çocuğa destek" protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen proje kapsamında, yeni doğan bebek sahibi ailelere destek sağlanması, aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ailelere, MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından hazırlanan yenidoğan destek paketleri ulaştırılacak. Paketlerde bebek ve annenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak battaniye, ateş ölçer, biberon, bebek bakım ürünleri ve çeşitli hijyen malzemeleri yer alıyor.

"MÜSİAD'ımız, destekleriyle önde gelen sivil toplum kuruluşumuz oldu"

Aile 10 yılına dikkat çeken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, devletin projelerine destek olan MÜSİAD'ın önde gelen sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Söylenildiği gibi, aile ve aile üzerinden kurgulanan bir sürü projemiz var. Devletimiz aile on yılı ilan etti. Onun içerisine bir sürü projeler koydu. Bir sürü devlet desteği, hibesi ve aile mefhumu, aile kurumunu anlatan, bizim için önemli beyan eden ve onu destekleyen bir sürü proje açıkladı. Aslında yerelde biz biraz daha erken başladık. Geçen sene malum aile yılımızdı. Ama biz Gaziantep'te bir yıl önceden aile yılı ilan etmiş idik. Üst üste iki yıl Gaziantep'te aile yılı idrak ettik. Sonra da aile on yılıyla ilgili projelerimizle başladık. Söylediğim gibi devletimizin çok desteği, hibesi ve projesi var ama onunla yetinmiyoruz. Gaziantep'te biz yine Gazianteplilik ruhunu ortaya koyuyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz de devletimizin bu güzel projelerine destek oluyor. Tabi burada da, bu projede de yine, birçok benzeri projede olduğu gibi hep güzel işler yapan, hayırlı işler yapan, devletimizin bu tip projelerine hep destek olan MÜSİAD'ımız, yine en önde gelen sivil toplum kuruluşumuz oldu. Biz bu projeye nasıl destek olabiliriz dediler. Kendileri düşündü ve böyle bir destek kalemine onlar da karar verdi. Bu destek bizim için çok kıymetli" dedi.

"Evlenecek çiftlerimizi hem eğitimle, hem de bir krediyle destekliyoruz"

Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinin detaylarından bahseden Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, "Aile ve gençlik fonu, Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan bir fon. Bu kapsamda da bakanlığımız tarafından evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi yürütülüyor. Bu kapsamda evlenecek çiftlerimizi hem eğitimle destekliyoruz, hem de bir krediyle destekliyoruz. 18-25 yaş arasındaki gençlerimize şu an güncel olarak 250 bin. 25-29 yaş arasındaki gençlerimize de şu anda 200 bin lira kredi desteği veriyoruz. Bu kredi desteğinde 2 yıl ödeme alınmıyor, daha sonra 4 yıl taksitle ödenebiliyor ve faizsiz bir kredi. Aynı zamanda çocuk oldukça kredide bazı kolaylıklar sağlanıyor. Eğer tek çocuğumuz olursa, kredimizin 1 yıllık alacak miktarı hibe ediliyor. 2 çocuk olursa kredinin tamamı hibe ediliyor. Bu kapsamda da ilimizde şu anda 3 bin 952 çiftimizi kredimizden faydalandırdık. Güzel bir haber de şu, çiftlerimizin şu anda 653 çocuğu dünyaya geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda efendim bu çocuklarımızdan 4 tanesi ikiz, 2 tane de 2 tane çocuğu olan çiftimiz var. Onların da kredileri az önce belirttiğim gibi hibe edildi. Bugün burada protokolümüzü imzalayacağız. Dünyaya gelen her çocuğumuz için paket hazırladılar. Detaylarını da tahmin ediyorum kendileri verirler. Ben desteklerinden dolayı valimize ve MÜSİAD ailemize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Aile meselesi, memleket meselesi"

Proje içerisinde yer almaktan ve destek olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, "Böylesine kıymetli bir projede MÜSİAD olarak yer almak bizler için gerçekten onur verici. Aile meselesi, memleket meselesi. Bundan dolayı da aile on yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hakikaten Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün seferberliğiyle biz de böyle bir projenin içerisinde MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak yer almaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Aile bizim gerçekten son kalemiz. Bu kaleyi savunmamız gerekiyor. Aile için her türlü fedakarlığı göze alarak da bu kıymetli evlatlarımız için bizim de çorbada ufak da olsa bir tuzumuz olsun mahiyetinde bir paket hazırladık. Bu paketin içerisinde yeni doğan bebeklerimizin ihtiyacını içeren birçok kalem içermekte. Bunların içerisinde battaniyesinden, ateş ölçülerinden, şampuanından, tırnak makasına varıncaya kadar farklı malzemeleri içeren annenin ihtiyaçlarına yönelik farklı malzemeler, materyaller içermekte. Ben tekrardan böyle bir projede sizlerin öncülüğünde yer almaktan dolayı şubem ve yönetimim adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine başta Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve kurum yetkilileri katıldı. - GAZİANTEP