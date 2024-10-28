Airport Innovation Days'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Airport Innovation Days'da Ödüller Sahiplerini Buldu

Airport Innovation Days\'da Ödüller Sahiplerini Buldu

TAV Havalimanları'nın düzenlediği etkinlikte Sensemore, Assistbox ve Waste Log ödüllendirildi.

28.10.2024 13:19
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TAV Havalimanları'nın geleceğin havalimanları ve mobilite çözümlerinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla ikincisini bu yıl düzenlediği "Airport Innovation Days" etkinliği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti. 15 finalistin katıldığı etkinlikte, jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk üçe giren girişimler ödüllendirildi.

Ulaştırma ve havacılık alanında özgün çözümler üreten girişimler Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi. Dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturan TAV Havalimanları ve Groupe ADP'nin Financial Times Group'a bağlı Sifted iş birliğinde düzenlediği "Airport Innovation Days"in Türkiye ayağında Sensemore, Assistbox ve Waste Log adlı girişimler ödüllendirildi. Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların ilgisiyle karşılanan etkinlik TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer'in konuşmalarıyla başladı. Finalist girişimler gün boyu jüri, katılımcılar ve yolculara sunumlarını gerçekleştirdi.

TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, "TAV Havalimanları olarak yılda 336 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformu olan Groupe ADP'nin bir parçasıyız. Küresel ayak izimiz 33 ülkede 110 havalimanına ulaşıyor. Ankara Esenboğa da bu ağın önemli bir üyesi. Havalimanı işletmeciliği uzun vadeli bir bakış gerektiriyor. Büyüme her zaman odağımızda yer alıyor ve stratejimizin üç ana ayağı var: Yolcu deneyimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Çevreye olan etkimizi en aza indirmek, yolcularımıza en iyi sehayat deneyimini sunmak ve operasyonlarımızı verimli hale getirmek için çalışıyoruz. Bu hedeflere giderken girişimcilik ekosisteminden yararlanıyoruz ve girişimlere destek veriyoruz. Hem gündelik operasyonlarımız hem de uzun vadeli hedeflerimizde girişimlerle iş birliği yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ön değerlendirmeyi geçerek etkinliğe katılan girişimler "Havalimanı Operasyonları", "Yeşil Havalimanı" ve "Yolcu Deneyimi" olmak üzere üç farklı kategoride yer aldı.

Birincilik ödülünü kazanan Sensemore makinelerinin performansını ve güvenilirliğini optimize etmek için en son teknolojiyi ve yapay zeka destekli araçları kullanıyor. Arızaları gerçekleşmeden öngörerek bakım sürelerini ve maliyetlerini azaltıyor. İkinci sırada yer alan Assistbox video tabanlı çözümleriyle kurumların kurumların tüm görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Üçüncülük ödülünü alan Waste Log ise atık yönetiminde tam kontrol sunan bir platform. Kurumların atıklarını anlık olarak takip etmesini ve raporlamasını, böylece çevresel etkilerini azaltmasını sağlıyor. Airport Innovation Days etkinliği 6 Kasım'da Ürdün'ün Amman Queen Alia ve ardından 4 Aralık'ta Fransa'nın Paris Charles de Gaulle havalimanlarında devam edecek.

Ödül alan üç girişim, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılma şansı elde etti. Birinci olan girişim, PoC (Proof of Concept) ödülü ile TAV Havalimanları'nın işlettiği bir havalimanında projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak ve çözümünü gerçek ortamda test edebilecek. Ayrıca, her üç girişime de Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Airport Innovation Days'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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