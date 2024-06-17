AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz'dan Kurban Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz'dan Kurban Bayramı Kutlaması

AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diledi. Yılmaz, bayramın kardeşlik bilincini yenileme ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu belirtti ve depremzedelerle birlikte olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Filistinli kardeşlere dua etme zamanı olduğunu ifade etti.

17.06.2024 11:24
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AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz, zor günleri geride bırakma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayramın olmasını diledi.

Başkan Vekili Yılmaz, "Tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Unutulmamalı ki; bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesile olan özel ve manevi atmosferi en yüksek olan günlerdir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma, gönüller yapma seferberliğidir. Ebedi kardeşliğimizi, tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde, asrın felaketinin en çok vurduğu illerin başında gelen Adıyamanlı hemşehrilerim ile depremzedelerimizle daha bir muhabbetle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bir anlamda sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın sembolü olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Mübarek günlerde terör devleti İsrail'in vahşice katlederek soykırım yaptığı Filistinli kardeşlerimize bol bol dua etme zamanlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz'dan Kurban Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz'dan Kurban Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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