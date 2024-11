AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, Çamur ve Çukur Sorununu Gündeme Getirdi

Yerel

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yağışlı havaların başlamasıyla birlikte çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerin çamura gömüldüğünü belirterek Adıyaman Belediyesi'ni önlem almamakla suçladı.

Şehrin dört bir yanının çamur deryasına döndüğünü belirten Başkan Kablan, Adıyaman Belediyesi'nin en asli görevini yerine getirmediğini ifade ederek tepki gösterdi.

Başkan Kablan, "Adıyaman Belediyesi'nin bazı sokak ve caddelerde başlayan ve devam eden çalışmalarda kazı yaptığı yerlerin üstünü kapatmaması nedeniyle yağan yağmurla birlikte şehrin birçok noktası adeta çamur deryasına döndü. Çarşı merkezi dahil devam eden çalışmalardaki özensizlik ve kontrolsüzlük ile caddeler ve sokaklarda, yollarda oluşan çukurlar ve çamura neden olan üstü örtülmeyen kazılar sebebiyle bir yandan araç trafiğinde ciddi tehlikeler oluşmakta diğer yandan vatandaşlarımızın yaya ulaşımı oldukça güç hale gelmektedir. Yollardaki bu çamurlar neredeyse evlerimizin içine kadar girmektedir. Yollarda biriken çamur bir başka tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu çamurun mazgallara akması ile birlikte olası yoğun yağış sonrası beraberinde büyük bir sel oluşması da an meselesi. Belediye yaptığı çalışmalarda hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıracak tedbirleri almak durumundadır. Hizmet eziyete dönüşmemelidir. Hemşerilerimizin kaliteli hizmet almak hakkıdır. Hemşerilerimizin en az rahatsız olabileceği çözümler üretmek için herhangi bir tasarruf düşünülmez. Bahsettiğimiz, trafik, sel, sağlık riski vs olasılıklar söz konusu iken Adıyaman Belediyesi'nin üstünü kapatabileceği kadar kazı yapması, bu işleri yapan müteahhit firmaları sıkı bir şekilde kontrol etmesi ve denetlemesi, en azından geçici önlemlerle de olsa yapılan kazılara acilen asfalt dökülmesi, çukurlara yamaların yapılması elzemdir. Maalesef Adıyaman Belediyesi yetkililerinin bu konulara ilgisizliği ve kayıtsızlığı iş bilmezliğin ve hemşerilerimizi umursamadığının net göstergesidir. Hemşerilerimiz gerek teşkilatımıza gelerek gerekse saha çalışmalarımızda bizlere cadde ve sokaklarda yaşadıkları şikayetlerini yoğun olarak dile getirirken belediye başkanının gezilerden memlekete uğramayı unutması Nasrettin Hocanın hanımı için çok geziyor serzenişlerine 'abartmayın o kadar gezse idi bizim eve de uğrardı' fıkrasını akıllara getirmektedir. Şehre ve yerel yönetimlere ne kadar yabancı olduğu bir kez daha ortaya çıkan CHP belediyeciliği ile özdeşleşen çöp, çukur ve çamuru Adıyaman'ımızda yeniden görmüş olduk. Büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman'ımızın bir an önce ayağa kalkması için Adıyaman Belediyesinin büyük sorumluluğu vardır. Tüm bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız şehrin mağdur olmaması için üstüne düşen vazifeyi yerine getirirken Adıyaman Belediyesi'nin vurdum duymaz tavrı yetkililerin problemleri çözmeyip çözüyormuş gibi davranmaları, yönetmeyip yönetiyormuş gibi yapmaları söz konusu. Oysaki bu afetlerden sonra en büyük sorumluluk Adıyaman Belediyesi'ne düşmektedir. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın liderliğinde hükumetimiz Adıyaman'ımız için bütün imkanlarını seferber etmiş olup eşine az rastlanır büyük bir gayretle çalışmaktadır. Kalıcı sosyal konutlara ait altyapı ve ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarını da yine bakanlığımız yapmıştır. Adıyaman Belediyesinin vatandaşımızın yaşamını olumsuz etkileyen en temel görevlerini, sorumluluğunu dahi yerine getirmemesi şehrimizin geleceği için oldukça kaygı vericidir. Adıyaman Belediyesi yetkili ve yöneticilerini acil bir şekilde Adıyaman'ımızı, hemşerilerimizi bu çukur ve çamurlardan kurtarmaya, gerekli tedbirleri almaya gezilerden fırsat buldukça Adıyaman'ımızın problemlerini çözmeye odaklanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN