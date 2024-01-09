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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Genel Meclisi Çalışmalarını Başarılı Buldu - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Genel Meclisi Çalışmalarını Başarılı Buldu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Genel Meclisi'nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Alkayış, il genel meclisinin bütçe yönetimi ve köylere hizmet götürme konusunda Türkiye'nin örnek meclislerinden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, deprem ve pandemi sürecinde il genel meclisinin halkın menfaatine yönelik tüm imkanları seferber ettiğini ve köylerin altyapı, üstyapı, kilitli parke gibi hizmetlerinde büyük çaba sarf ettiğini vurguladı. Alkayış, il genel meclisi üyelerine teşekkür ederek, önümüzdeki seçimlerde halkın teveccühüne mazhar olacaklarını ve köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Genel Meclisi Çalışmalarını Başarılı Buldu
09.01.2024 - 15:28,  Güncelleme: 15:30
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Genel Meclisinin çalışmalarını başarılı gördüklerini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman İl Genel Meclisini ziyaret eden Milletvekili Mustafa Alkayış, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl genel meclisinin gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Alkayış, "AK Parti Heyeti olarak il genel meclisimizi ziyaret ediyoruz. Adıyaman İl Genel Meclisimiz, hem bütçeyi yönetme hem de köylerimize hizmet götürme yönleriyle Türkiye'nin örnek il genel meclislerinden bir tanesidir. Hem pandemi döneminde hem de deprem sürecinde il genel meclisimiz araç, kaynak ve ekipmanıyla kısacası bütün imkanlarıyla gücünü halkımızın menfaatine seferber etmiştir. Bunun yanında, köylerimizin klasik hizmetleri arasında bulunan altyapı, üstyapı, kilitli parke, çöplerin toplanması gibi çalışmalarda da il genel meclisimiz canla başla gayret etmektedir. Çalışmalarından dolayı bütün il genel meclisi üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremi öncesi köylerimize yapılan yatırımların bir kısmı depremden dolayı hasar görmüş ve etkilenmiş olsa da, İl Genel Meclisimiz meydana gelen bütün bu yıkımları ve hasarları gidermek adına hemen harekete geçmiş ve çalışmaya başlamıştır. 2024 Yılı bütçesini oluşturmuş olan il genel meclisimiz, bir yandan çalışmalarını ve hizmetlerini yürütürken bir yandan da yeni yatırımlar yapmak için planlamalarını sürdürmektedir. Bütün bu gayretler, memleketimizin eski gücüne ve güzelliğine kavuşması, daha yaşanabilir bir hale gelmesi adına önemli adımlardır. Malumunuz olduğu üzere, 31 Mart 2024'te yerel seçimler yapılacaktır. Başta cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükumetimizin ortaya koymuş olduğu yatırımları vatandaşlarımız takip ediyor. Halkımız yapılan hizmetlerin farkında, bizler üzerimize düşen çalışmaları yapma gayreti içerisindeyiz. İnanıyorum ki, önümüzdeki seçimlerde AK Parti olarak yine halkımızın teveccühüne mazhar olacak ve bütün köylerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz. Ben il genel meclisi üyelerimize ve halkımızın sorunlarını gidermek için çaba harcayan bütün görevli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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