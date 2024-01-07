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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İhlas Haber Ajansı'nın Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret ederek, basın sektörünün zorlukları ve başarıları üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdi. Öz, İhlas Haber Ajansı'nın çalışmalarında daha başarılar diledi ve bu tür ziyaretlerin toplum için değerli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İhlas Haber Ajansı\'nı ziyaret etti
07.01.2024 - 11:07,
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İhlas haber ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Muhammet Karaca ile birlikte, İhlas Haber Ajansı'nın Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i eden Milletvekili Mehmet Emin Öz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öz, "İlkeli habercilik anlayışını benimsemiş olan bu değerli ekip, medya sektöründe örnek teşkil ediyor. Ziyaretimiz sırasında, basın sektörünün zorlukları ve başarıları üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdik. Bu vesileyle, İhlas Haber Ajansı'nın Bölge Müdürlüğü ekibine çalışmalarında daha başarılar diliyorum. Şehrimizin ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunan bu tür ziyaretlerin, karşılıklı anlayış ve iş birliğini artırarak toplumumuz için değerli sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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