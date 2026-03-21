AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik\'ten Nevruz mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Nevruz'un köklü medeniyetimizin birlik, diriliş ve kardeşlik ruhunu yansıtan önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Nevruz Yenigün Kutlama Programına katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan her türlü girişime karşı, Nevruz'un temsil ettiği dayanışma ruhuyla kenetlenmeye devam edeceğiz" dedi.

"Birlik ve beraberliğin güç kazandığı gün"

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nevruz Bayramı mesajında, "Nevruz; baharın gelişiyle birlikte gönüllerimizin tazelendiği, umutlarımızın yeşerdiği, birlik ve beraberliğimizin güç kazandığı anlamlı bir gündür. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz, ortak tarihimizin ve kadim kültürümüzün en önemli nişanelerinden biridir" ifadelerine yer verdi.

"Kardeşlik hukukunu pekiştiren bir değer"

Nevruz'un, kardeşlik hukukunu pekiştiren bir değer olduğuna dikkat çeken Bozgeyik, Türkiye'nin bu ortak miras etrafında daha da kenetlendiğini ifade ederek, "Millet olarak geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan her türlü girişime karşı, Nevruz'un temsil ettiği dayanışma ruhuyla kenetlenmeye devam edeceğiz" dedi.

"Diriliş ve yenilenme ruhu önemli"

Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye'nin her alanda önemli mesafeler kat ettiğini belirten Bünyamin Bozgeyik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve vizyon doğrultusunda ülkemizi bölgesinde söz sahibi, dünyada itibarı yüksek bir konuma taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, istikrar ve kalkınma hamlelerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Nevruz'un taşıdığı diriliş ve yenilenme ruhu, bu yürüyüşümüzde en önemli ilham kaynaklarımızdan biri olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Nevruz kutlu olsun"

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı tebrik eden AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Nevruz'un; birliğimizi pekiştiren, kardeşliğimizi güçlendiren ve ortak geleceğimize umut olan bir vesile olmasını temenni ediyorum. Baharın müjdecisi olan bu kadim bayramın; ülkemize huzur, milletimize refah ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP