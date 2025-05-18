AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik\'ten 19 Mayıs mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, gençliğin Türkiye Yüzyılı vizyonundaki rolüne dikkat çekti. Bozgeyik, "Bugünün gençleri, yarının liderleri olacak. Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürecek olan; inançlı, dinamik ve vatanına sevdalı genç neslimizdir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin sadece bir diriliş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden şahlanışı olduğunu belirten Bozgeyik, "19 Mayıs, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna atılan ilk adımdır. Bu kutlu gün, gençlerimize bırakılmış bir miras olduğu kadar, onlara yüklenen büyük bir sorumluluğun da ifadesidir" diye konuştu.

Gençlerin yalnızca sporla değil; bilimden teknolojiye, kültürden sanata kadar her alanda geleceğe hazırlandığını vurgulayan Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğe yönelik yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Spor altyapılarından gençlik merkezlerine, eğitim projelerinden girişimcilik desteklerine kadar geniş bir yelpazede gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin enerjisiyle, üretkenliğiyle ve kararlılığıyla hep birlikte inşa edeceğiz."

"Gaziantep'teki her gencimiz, Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcısıdır"

Gaziantep'e yapılan gençlik ve spor yatırımlarına da dikkat çeken Bozgeyik, "Bu topraklar tarih boyunca nice kahramanlar, öncüler, bilim insanları ve sporcular yetiştirdi. Bugün de aynı ruhla, gençlerimize güvenmeye ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Gençliğe yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam bir adımdır" dedi.

Spor Toto Başkanlığı döneminde Gaziantep'e kazandırılan yatırımların, gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Bozgeyik, "Gaziantep'in her ilçesinde gençliğe ve spora dair kalıcı eserler bıraktık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte güçlü bir iş birliği kurduk. Modern spor salonlarından yüzme havuzlarına, genç ofislerden yürüyüş parkurlarına, mahalle tipi sahalardan gençlik merkezlerine kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Karkamış'tan Araban'a, Şahinbey'den Nizip'e kadar her bir gencimizin gelişimini destekleyen alanlar oluşturduk. Bu yatırımlar sadece bugünün değil, geleceğin Gaziantep'ini de şekillendirecek" şeklinde konuştu.

Gençliğe yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Bozgeyik, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Gençlik Haftası'nı yürekten kutluyorum. Bu şehir sadece sanayiyle değil, gençliğiyle de örnek olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimize olan inancımızla; daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP