AK Parti Gençlik Kolları \'Strateji ve İstişare Kampı\'na Başladı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen 'Strateji ve İstişare Kampı' başladı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Strateji ve İstişare Kampı' Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde başladı. 13 Ağustos tarihine kadar sürecek kampın öncesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, basın açıklaması düzenledi.

"7 bölgede 10 bin kişinin katılımıyla gençlik araştırması gerçekleştirdik"

Türkiye'deki genç üreticilerle, 81 İl Başkanıyla, 922 İlçe Gençlik Kolları Başkanıyla birlikte en büyük gençlik kampının gerçekleştirildiğini vurgulayan İbiş, "Burada 2 farklı çalışmayı biz ele aldık. Bu kampımıza girerken Türkiye'nin en büyük gençlik verisiyle bu kampa giriyoruz. Öncelikle 7 bölgede 10 bin kişinin katılımıyla bir gençlik araştırması gerçekleştirdik. Profesyonel bir gençlik araştırması. Burada gençlerin eğilimi, görmek istediği konular, duymak istediği konular, gençlerin bu zamana kadar yaptığımız icraatlar ile birlikte bundan sonra nelerin beklentisinde olduğu, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini çok iyi bir şekilde analiz ettik. Bu analizlerimizin en büyük çıktısını bugün burada tartışacağız. İlk sonuçlardan görüyoruz ki tüm Türkiye'de gençlerin 1 numaralı lideri var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasıyız"

İbiş, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasıyız. ve kendi üyelerimizle birlikte 100 bin kişiden geri dönüş aldığımız yine bir gençlik araştırmasını kendi iç bünyemizle yaptık. Bugün ortak akıl çalıştaylarımızla başlayacağız. Buranın çıktılarını çok önemsiyoruz. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin gençlik politikasında yansıtılmak üzerine arz edeceğiz. Gençlerin beklediği istekleri, beklediği talepleri, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini burada arkadaşlarımızla birlikte hep beraber yapacağımız ortak akıl çalıştayıyla sonrasında burada gelen misafirlerimizle birlikte hem bir strateji ortaya koyduğumuz hem motive olduğumuz bir kampı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. 6 tane atölyemiz var. Bu atölyelerde sosyal medyadan liderliğe, etkili hitabetten etkili konuşmaya kadar birçok alanda atölyelerimiz olacak. Alanında uzman kişiler, atölyelerimizde ilçe başkanlarımızın seçtiği alanlara göre ilçe başkanlarımızın yönlendiği alanlara göre buralarda çalışmalarını sağlayacak." - ANKARA