AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu\'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı, 24. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun annesi Yurdagül Yavilioğlu son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören anne Yurdagül Yavilioğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çat'ın Yavi Mahallesi'ndeki aile mezarlığına toprağa verildi.
Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK üyeleri Muhammet Yılmaz ve Fevzi Polat, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, Ak Parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile yakınları katıldı. - ERZURUM
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