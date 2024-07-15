Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova'daki TOKİ Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova'daki TOKİ Çalışmalarını İnceledi

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova\'daki TOKİ Çalışmalarını İnceledi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ'nin toplu konut projesi kapsamındaki 189 adet konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Albayrak, projenin depreme dayanıklı konutlarla Beylikova ilçesine değer katacağını belirtti.

15.07.2024 17:47
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Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesindeki TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi.

TOKİ'nin toplu konut projesi kapsamında Beylikova ilçesinde devam eden 189 adet konutun inşaat çalışmalarını Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "TOKİ depreme dayanıklı konutları Beylikova ilçesinde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. Beylikova Ak Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşcı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova'daki TOKİ Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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