Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova\'daki TOKİ Çalışmalarını İnceledi

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Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesindeki TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi.

TOKİ'nin toplu konut projesi kapsamında Beylikova ilçesinde devam eden 189 adet konutun inşaat çalışmalarını Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "TOKİ depreme dayanıklı konutları Beylikova ilçesinde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. Beylikova Ak Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşcı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR