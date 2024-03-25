AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Karakaya'da Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Karakaya'da Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Karakaya\'da Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, memleketi Karakaya'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Üzüm, konuşmasında Karakaya'nın devlete ve millete bağlılığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinin süreceğini belirtti.

25.03.2024 16:52  Güncelleme: 17:06
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, memleketi Karakaya'da vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programında konuşan İl Başkanı Üzüm, "Karakaya gerçekten her zaman devletine ve milletine bağlı kalmış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ise desteğini her zaman sonuna kadar vermiş bir mahalle. Karakaya'da biz olduktan sonra sorun kalmaz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, memleketi Karakaya'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Düzenlenen iftar programına, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün yanı sıra, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin ve ilçe sakinleri katıldı. Salona girişinde alkışlarla coşkulu bir şekilde karşılanan Üzüm, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve Ramazan Aylarını tebrik etti.

İftar programında hemşerilerine hitap eden Başkan Üzüm, "Dünyanın her yerinde Karakaya'lı hemşerilerimiz var. Hepsine selam gönderiyorum. Selahattin Başkanıma ve Memduh Başkanıma en yüksek oyu bekliyorum. Karakaya'da, Yağmurbey'de, Yeniköy'de her yerde Allah'ın izniyle Bünyan'da sandıkları patlatalım" ifadelerini kullandı.

Üzüm, Rahmetli Babasını andığı konuşmasında, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızı ağırladık, doğrudur elini öpmek nasip oldu. Ben herkesin adına elini öptüm. Çünkü ben seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Apayrı bir sevgisi var. Bu anlamıyla rahmetli babamın vasiyeti mirası nasihatidir Recep Tayyip Erdoğan. Bakın Türkiye'de kolay kolay bir lider yetişmiyor. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler kolay kolay bu Türkiye'ye gelmez. İkisi bir araya kolay kolay hiç gelmez. İlk defa böyle bir imkan var. Biz bunu kullanalım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Karakaya'da Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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