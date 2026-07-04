AK Parti İstanbul\'da Esnaf Ziyaretleri

AK Parti İstanbul Milletvekilleri, cuma günü Beylikdüzü, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirerek saha çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri, saha programları kapsamında bu hafta Cuma günü Beylikdüzü, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti ilçe teşkilatlarının da katılımıyla gerçekleştirilen programlarda milletvekilleri; esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Mahallelerde gerçekleştirilen temaslarda ilçelerin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, teşkilat mensuplarıyla da istişare toplantıları yapıldı.

AK Parti'nin milletle iç içe siyaset anlayışı doğrultusunda düzenlenen saha programlarında, vatandaşların beklenti ve talepleri doğrudan dinlenirken, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Beylikdüzü, Kadıköy ve Şişli'de gün boyu devam eden ziyaretlerde teşkilat mensupları da milletvekillerine eşlik etti. Esnaf, sivil toplum kuruluşları ve mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen buluşmalarda, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen saha programlarının önümüzdeki haftalarda da İstanbul'un farklı ilçelerinde devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL