AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayraç Covid-19'tan hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayraç Covid-19'tan hayatını kaybetti

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Sayraç Covid-19 tedavisi görürken şeker komasına girerek yaşamını yitirdi.

AK Parti Manyas İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Sayraç Covid-19 tedavisi görürken şeker komasına girerek yaşamını yitirdi. AK Parti Manyas Kadın Kolları Başkanı Nimet Sayraç Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 tedavisi görürken şeker komasına girerek yaşamını yitirdi. 38 yaşında iki kız annesi Nimet Sayraç ilçe merkezinde düğün organizasyon işleri yapıyordu. Ayni zamanda Manyas Belediyespor Antrenörü Harun Sayraç'ın eşi olan Nimet Sayraç bugün öğle namazı sonrası Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin göz yaşları arasında Manyas ilçe mezarlığında defnedildi. Nimet Sayraç'ın cenazesine Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, çevre ilçe kadın kolları Başkanları, sporcular ve vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR

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