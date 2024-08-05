AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini konuştu. Çalkın, Kars'a yapılan yatırımları yerinde gördüğünü ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptığını belirtti. Vatandaşlar ise AK Parti milletvekili Adem Çalkın'ın Kars için gece gündüz çalıştığını ve sorunları kısa sürede çözdüğünü ifade etti.

05.08.2024 12:40
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalkın, vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kenttin en önemli tarihi ve kültürel yeri olan Bedesten Bölgesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini konuştu. Vatandaşlarla birlikte çay içen Çalkın, Kars'a hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Çalkın, Kars'a devam eden yatırımlarını yerinde gördüğünü ve yatırımlarım tamamlanması için Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüştüğünü vurguladı. Kars ve Karslıların her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Çalkın, vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kars'ın 3 milletvekili olduğunu, ancak 2 milletvekilin ne yaptıklarını bilmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Kars'ın 3 milletvekili var, AK Parti, DEM Parti ve CHP ancak bu milletvekillerinin işlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. CHP milletvekili ve DEM milletvekili ne iş yapıyor, Kars için neler yapıyor bilmiyoruz. Hadi CHP milletvekili arası sıra partisine uğramasa da Kars'a gelip gidiyor. ya DEM Parti milletvekili o Kars için hiçbir şey yapmıyor. Başka işlerle meşgul, Kars'ın ne sorunu var. Karslılar ne istiyor. Umurda değil, zaten Karslı değil, Karslı olmayan birisi Kars'a ne yapabilir" diye konuştular.

AK Parti iktidarlarıyla Kars'a hizmetin geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, "3 milletvekili var 1'i Kars için gece gündüz çalışıyor. AK Parti milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın sorunlarını, yatırımları ve yeni projeler için çalışıyor. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Her türlü sorunumuzu kısa sürede çözüyor. Düğünümüz oluyor onu arıyoruz. Hastamız oluyor, onu arıyoruz. Sıkıntımız oluyor onu arıyoruz. Allah razı olsun, bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi" dediler.

Öte yandan Bedesten Bölgesi'nde bulunan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Milletvekili Adem Çalkın, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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