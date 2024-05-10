AK Parti Konya Kadın Kolları, Gazzeli anneler için ses çıkarmaya devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti Konya Kadın Kolları, Gazzeli anneler için ses çıkarmaya devam ediyor

AK Parti Konya Kadın Kolları, Gazzeli anneler için ses çıkarmaya devam ediyor

AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, Gazzeli anneler için susmayacaklarını belirterek, Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne dedi.

10.05.2024 14:08
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AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, Gazzeli anneler için susmayacaklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak "Gazze'de yaşam hakları elinden alınan anneler için" açıklama yapıldı. AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan tarafından Kültürpark'ta düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partililer ve kadınlar katıldı.

AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, pazar günü Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, "Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir" dedi.

Kadın Kolları Başkanı Candan, "Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Konya Kadın Kolları, Gazzeli anneler için ses çıkarmaya devam ediyor - Son Dakika

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