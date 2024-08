AK Parti\'li Kasapoğlu: "30 Ağustos vatan sevgisinin ve özgürlük ruhunun simgesidir"

Yerel

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk milletinin 102 yıl 30 Ağustos'ta eşsiz bir zafere imza attığını söyledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada tarihin en parlak sayfalarından birini büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirterek "Bugün, tarihimizin en parlak sayfalarından birini daha büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin ve azim ve kararlılıkla yazdığı eşsiz bir destanın en önemli mihenk taşlarından biri. Bundan tam 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milleti, topraklarına göz diken işgalcilere karşı ayağa kalkmış, büyük taarruz neticesinde Dumlupınar'da kazandığı emsalsiz zaferle bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda ulusumuzun şanlı geçmişine sahip çıkma iradesinin, vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun simgesi olmuştur" dedi.

"Anadolu'nun dört bir yanını saran karanlık bulutları dağıtarak, aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamıştır"

Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi için yapılan fedakarlıkların farkında olduğunu belirten Kasapoğlu, "Milletimizin her ferdi, bu büyük zaferin arkasındaki fedakarlıkların ve kahramanlıkların bilincindedir. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anlarından biri olan bu gün, milletimizin kaderini değiştirmiş, Anadolu'nun dört bir yanını saran karanlık bulutları dağıtarak, aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamıştır. Bu zafer, bizlere miras bırakılan Cumhuriyetimizin temellerinin ne kadar sağlam ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bugün bizlere düşen görev, bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, onu daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Tarihin bu dönüm noktasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların gösterdiği bu fedakarlıklar, bizlere her zaman yol gösterecek ve ülkemizin bağımsızlık ruhunu daima canlı tutacaktır.30 Ağustos zaferinin gururunu yüreklerimizde hissederken, ülkemizi daha ileri taşımak için hep birlikte, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir bireyin ortak sorumluluğu, şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı sonsuza dek bağımsız ve özgür tutmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. - İZMİR