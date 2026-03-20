AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak\'tan bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ölmeztoprak yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparken; Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki acılara dikkat çekti. Ölmeztoprak, Türkiye'nin güçlü liderlik ve etkin diplomasi anlayışıyla umut olmaya devam ettiğini ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, mesajının başında Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek eriştiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'nın; aziz milletimize, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

İbadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Ölmeztoprak, "Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin; bizleri sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Ölmeztoprak, "Bayram sevincini yaşarken, gönlümüzde Gazze'deki zulmün acısı ve mazlum coğrafyaların feryadı da yankılanıyor. Bizler bugüne kadar olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Onların özgür ve bağımsız bir geleceğe kavuşması için desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Milletvekili Ölmeztoprak, mevcut küresel krizlerin güçlü devlet ve liderlik ihtiyacını ortaya koyduğunu belirtti. Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin sergilediği kararlı duruşun hem aziz milletimizin güven ve istikrar içinde yoluna devam etmesine hem de mazlum coğrafyalar için bir umut olmasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu mübarek günlerde, Cenab-ı Hakk'tan ülkemizi her türlü tehlikeden muhafaza etmesini, birliğimizi daim eylemesini ve devletimizi her daim güçlü kılmasını niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü diplomasi faaliyetlerine de dikkat çekerek, barışın tesisi, gerilimlerin azaltılması ve insani trajedilerin sona ermesi adına önemli bir rol üstlenildiğini vurguladı.

Bayramların önemine de değinen Ölmeztoprak, "Bayramlar; birlik, merhamet ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır" diyerek, bu değerlerin hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, mesajında birlik ve dayanışmaya da vurgu yaparak, büyüklerin ziyaret edilmesi, çocukların sevindirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinin bayramın ruhunu yansıttığını belirtti.

Milletvekili Ölmeztoprak,"Cenab-ı Hak'tan bu mübarek bayramın; gönüllerimize ferahlık, şehirlerimize bereket, aziz milletimize huzur ve mazlum coğrafyalara adalet ve selamet getirmesini niyaz ediyorum. Ülkemizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, birliğimizi daim kılsın ve devletimizi her daim güçlü eylesin. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA