AK Parti Milletvekili Faruk Çelik: Trump'a suikast girişimi endişe verici - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik: Trump'a suikast girişimi endişe verici

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik: Trump\'a suikast girişimi endişe verici

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında endişe verici olduğunu belirterek, bu saldırı sonrasında yapılacak seçimlerde Trump'ın kazanması durumunda eski Amerika ve dünya olmayacağını söyledi. Çelik ayrıca emekli maaşları ve asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulundu ve herkesin 1-2 yıllık fedakarlığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

14.07.2024 19:03
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin, "Demokrasi beşiği, dünya lideri diye ifade edilen ülkelerde bu olayların gerçekleşmesi tüm dünya insanlığı için endişe verici durumdur. Bu saldırı sonrasında yapılacak olan seçimlerde Trump kazanırsa artık eski Amerika ve dünya olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Artvin milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de gazetecilere açıklamada bulundu. Çelik, Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin, "Demokrasi beşiği diye ifade edilen, dünya lideri diye ifade edilen ülkelerde bu olayların bu yıllarda gerçekleşmesi tüm dünya insanlığı için endişe verici durumdur. Bu saldırı sonrasında yapılacak olan seçimlerde Trump kazanırsa artık eski Amerika ve dünya olmayacak" dedi.

Emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Faruk Çelik, şöyle konuştu:

"Hiç kimse istemez ki emekliye az verelim, hiç kimse istemez ki çalışana düşük maaş verelim. Hiçbir iktidarın dünyasında böyle bir şey yok. Ama bu meselelerin bence Türkiye bütünü içerisinde Türkiye'nin geleceği içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Seçimler yok... Nispeten etrafımızdaki deprem dahil, Suriye dahil olumsuzluklara vaziyet etmiş durumdayız. O alanda pozitif seyir başladı, ekonomide planlı programlı bir sürece girmiş bulunmaktayız ve demek ki şu ortaya çıkıyor; bizim 1-2 yıl bu büyük felaketler, sıkıntılar karşısında tahammül gösterip ekonomimizi rayına koyma zorunluluğumuz var. Bunun için 'fedakarlığı emekliler yapsın.' Ben böyle yaklaşım içinde değilim, herkes fedakarlık yapsın, milletvekillerinden başlanacaksa milletvekilleri ve herkesin tepeden tırnağa 1-2 yıllık fedakarlığa ihtiyaç var. Bu gerçeği görürsek ve buna göre konuşursak doğru şeyler konuşmuş oluruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Faruk Çelik: Trump'a suikast girişimi endişe verici - Son Dakika

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