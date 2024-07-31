AK Parti Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Şenol Kul'u ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Şenol Kul'u ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Şenol Kul\'u ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti. Mete, ziyaret sırasında Terme'nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu ve ilçenin gelişimi için yapılabilecek projeler üzerine sohbet etti.

31.07.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde hocalık yaptığı dönemde öğrencisi olan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin, 1986 ile 1990 yılları arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde öğrencilik yaptığı dönemde hocası olan Başkan Kul, aradan geçen süre içinde öğrencisi ile bağını hiç koparmadı. Kadem Mete, Terme Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, "Şenol Kul hocamın yanında olmak ve onunla eski günleri yad etmek benim için büyük bir mutluluk. Kendisi, üniversite yıllarımda bana rehberlik eden ve yol gösteren değerli bir hocaydı. İnanıyorum ki Terme için de birçok başarılı çalışmaya imza atarak termeye rehber olacaktır" dedi.

Şenol Kul ise eski öğrencisi Kadem Mete'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kadem Mete'nin ziyareti beni çok duygulandırdı. Onun başarılarını görmek ve milletvekili olarak ülkemize hizmet ettiğini bilmek gurur verici. Öğrencilik yıllarından bu yana kendisini takip ediyorum ve her zaman yanında olduğumu bilmesini istiyorum. Kadem Mete'yi her zaman Terme'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu ziyaret, eski günleri yad etmek ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için güzel bir fırsattı" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında, Kadem Mete ve Şenol Kul, Terme'nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu ve ilçenin gelişimi için yapılabilecek projeler üzerine sohbet etti. Mete, "Terme'nin potansiyelini ve güzelliklerini her zaman takdir etmişimdir. Başkanımızın liderliğinde, ilçenin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Kadem Mete, eski hocası Şenol Kul'u ziyaret etti - Son Dakika

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