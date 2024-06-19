Türkiye- Gürcistan maçını ailesiyle birlikte statta izleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Türk Milli Takımı nerede, Hatipoğlu ailesi orada. Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyeti ile başlayan milli takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan Signal Iduna Park stadyumunda karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ailesi ile tribünden destekledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılması sonrası Hatipoğlu ailesi büyük coşku yaşadı.
Kişisel sosyal medya hesabından tribünden ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Türk Milli Takımı nerede, Hatipoğlu ailesi orada. Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyeti ile başlayan milli takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye-Gürcistan maçını ailesiyle birlikte statta izledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?