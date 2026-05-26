AK Partili Ölmeztoprak'tan saha temasları

26.05.2026 17:22
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ve Battalgazi ilçelerinde nişan merasimi, hane ve esnaf ziyaretleri, şehit ailesi buluşması gibi geniş kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Ölmeztoprak, hane ziyaretlerinin hemşehrilerinin gönül dünyasına temasın en kıymetli yollarından olduğunu belirtti.

Akçadağ ve Battalgazi ilçelerinde hemşerileriyle bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, nişan merasiminden esnaf ziyaretlerine, şehit ailesi buluşmalarından hane ziyaretlerine kadar geniş bir yelpazede temaslarda bulundu. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan Milletvekili Ölmeztoprak, "Bizler için hane ziyaretleri hemşerilerimizin hayatına, hissiyatına, duasına ve gönül dünyasına temas edebilmenin en kıymetli yollarından biridir" mesajını verdi.

Akçadağ'da mutlu başlangıç ve şiir dolu ziyaret

Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ Eğin (Güzyurdu) Mahallesi Muhtarı Hakan Akbulut'un kızı Ayşe ile Süleyman Yaylacı'nın nişan merasimine katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarına ortak oldu. Akbulut ve Yaylacı ailelerini tebrik eden Ölmeztoprak, "Rabbim bu güzel başlangıcı hayırlı bir yuvaya tebdil eylesin, muhabbetlerini ve birlikteliklerini daim eylesin" dedi.

Saha çalışmalarına hane ziyaretleriyle devam eden Milletvekili Ölmeztoprak, daha önce de bir araya geldiği Sevim Levent ve ailesine misafir oldu. Sevim Levent'in azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olduğunu belirten Ölmeztoprak, genç yazarın bu ay okuyucuyla buluşan "Kalbimin Katibi" isimli şiir kitabını imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Battalgazi'de şehit ailesine vefa ve esnaf ziyaretleri

Programına Battalgazi ilçesiyle devam eden Milletvekili Ölmeztoprak, ilk olarak AK Parti Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocamaz'ın annesi Hatice Kocamaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Ardından Tandoğan Mahallesi'nde Aytül Hanım ve çocuklarıyla hasbihal etti.

Milletvekili Ölmeztoprak'ın Battalgazi'deki en anlamlı duraklarından biri de şehit ailesi ziyareti oldu. 1989 yılında Mardin'de şehit düşen Kahraman Er Kadir Atabey'in ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, şehidin babası Mehmet Atabey'in elini öperek saygılarını sundu, merhume anne Hafi Atabey'i de rahmetle yad etti. Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin duaları ve vakur duruşları bizler için her zaman ayrı bir kıymet taşımaktadır" dedi.

Tandoğan Mahallesi Kentim Caddesi'nde esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Ölmeztoprak, son olarak sosyal medya üzerinden davet aldığı İsmail Bakan'ın hanesine konuk olarak hasbihal etti.

Saha programlarında Milletvekili Ölmeztoprak'a AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Cıbık ve mahalle muhtarları ile mahalle başkanları eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
