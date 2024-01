AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük: Koruyucu aile olmayı düşünenler tereddüt etmeyin

Koruyucu aile olan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, "Böyle duygusallaşıyoruz, farklı bir noktaya geliyoruz ama çok şükür. Mutlaka bu kararı almayı düşünen varsa bir dakika bile tereddüt etmesin" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, koruyucu aile olma hikayesini paylaştı. Anne ve babalığın fizyolojik bir durum olmasına rağmen işin özünde farklı bağların yattığını belirten Milletvekili Bölük, "Ben kalpten doğurduğumu söylüyorum. Kalpten baba ve anne olmak çok başka bir şey. İşin nihayetinde siz anne ve baba oluyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Bir dakika bile tereddüt etmeyin"

Milletvekili Bölük, "Ben burada bütün ailelere sesleniyorum. Siz onların hayatına dokunmuyorsunuz, onlar sizin hayatınıza dokunuyorlar. Onlar sizi bambaşka insanlar haline getiriyorlar. Benim için kameralar karşısında konuşmak çok kolay ama bu konuda konuşmak her zaman, her durumda çok zor. Böyle duygusallaşıyoruz, farklı bir noktaya geliyoruz ama çok şükür. Mutlaka bu kararı almayı düşünen varsa bir dakika bile tereddüt etmesin" dedi.

Koruyucu aile olarak evlat edindiği çocuk ile arasındaki bağı anlatan Milletvekili Bölük, "Benim gibi yürüyor, benim gibi uyuyor. Çünkü kalpten doğuruyorsunuz. Dolayısıyla normal bir ebeveynin yaşadığı ne varsa aynı şeyleri yaşıyoruz. Pek bir fark yok" diye konuştu.

Koruyucu aile olmak isteyen çiftlere de seslenen Bölük, "Hiç tereddüt ve endişe etmeyin. Çocuklarınız evinize geldikten sonra her şey tık tık geliyor. Çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten hayatınız bambaşka bir noktaya dönüşüyor. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Evdekilerle konuşun. Anne ve baba kendi aranızda konuşun, ailelerinizle konuşun. Ama bu hikayenin sonu çok güzel bitiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün sona erecek olan çalıştaya akademisyen, milletvekili ve koruyucu aileler katıldı. - ANKARA