AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

30.05.2022 14:28
AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti milletvekilleri Arpaçay'da muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti milletvekilleri Arpaçay'da muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada yapılan yatırımlar muhtarlara anlatıldı.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ve Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda milletvekilleri, köylerin kalkınması için yapılan çalışmaları anlattı.

Hayata geçirilen projeler ve planlanan projelerle ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Milletvekilleri toplantının ardından ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekillerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kars ve Kars'a yapılan yatırımlar konuşuldu. - KARS

AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

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Kaynak: İHA

Ahmet Arslan, AK Parti, Arpaçay, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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