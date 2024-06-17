AK Parti Muğla İl Başkanı ve beraberindekiler CHP Muğla İl Başkanı'nı ziyaret etti

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Muğla İl Başkanı ve beraberindekiler, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı'yı ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça beraberinde Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP Muğla İl Başkanlığı'na ziyaret etti.

AK Parti heyetinin ziyaretinde CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Milletvekilleri Cumhur ve Gizem Özcan ile partililer hazır bulundu. Ziyarette, turizm sezonu ve orman yangınları konuşuldu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ziyarette, "AK Parti teşkilatı olarak bayramınızı tebrik ediyoruz, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyoruz. Malum, turizm bölgesiyiz, ciddi anlamda misafir ağırlıyoruz. İnşallah bu sene trafik kazaları noktasında en iyi durumdayız, diğer illere göre inşallah artmaz. Yine orman yangınları sebebiyle de inşallah olumsuz şeyler yaşanmaz diye düşünüyoruz. Bu bayram, birlik ve beraberlik içerisinde olsun istiyoruz, zaten Muğlalılar olarak bunu her zaman başardık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu.

"Hepimizin ortak amacı memleketimize hizmet etmek"

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, "Biz teşekkür ederiz, ziyaretinizden dolayı çok memnun olduk. Muğla, hem Türkiye'ye hem de dünyaya açılan bir penceresi. Bu anlamda bizler hem siyasiler olarak, misyonumuz daha farklı, bu kültürü almış insanlar olarak gerçekten birbirimize daha hoşgörülü davranabiliyoruz. Biz canla başla birbirimize daha hoşgörülü davranabiliyoruz. Hepimizin ortak amacı memleketimize hizmet etmek. Ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.