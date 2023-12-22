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Bakanlar Şehit Olan Askerler İçin Taziye Diledi - Son Dakika
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Bakanlar Şehit Olan Askerler İçin Taziye Diledi

Bakanlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziyede bulundu, yaralı askerler için acil şifa temenni etti. Bakanlar, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi ve yaralı askerlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlar Şehit Olan Askerler İçin Taziye Diledi
22.12.2023 - 23:44,
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Bakanlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziyede bulundu, yaralı askerler için acil şifa temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Göktaş, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Özhaseki, mesajında, "Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete baş sağlığı diledi. Koca, mesajında "Mekanları Cennet-i ala olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: İHA
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