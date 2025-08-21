AK Parti Uşak Milletvekili Tuğrul, Gediz\'de \'Türkiye Yüzyılı\' Vizyonunu Paylaştı

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Gediz'i ziyaret etti. İlçe Başkanı Osman Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tuğrul, "terörsüz Türkiye" vizyonunun getirdiği yenilikleri anlattı.

Ziyarete Milletvekili Tuğrul'a, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, İl Koordinatörü Mustafa Kızıklıoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı İsmi Naz Kandemir, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk ve partinin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Program kapsamında, AK Partili belediyeler olan Gökler ve Yenikent beldelerine ziyaretler gerçekleştirilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İl Koordinatörümüz Mustafa Kızıklıoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanımız İsmi Naz Kandemir, Gökler Belde Belediye Başkanımız Kerim Şahin, Yenikent Belde Belediye Başkanımız Cumali Öztürk, Belediye Meclis Üyelerimiz, üç kademe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla bir araya gelerek, teşkilatımızda misafir etmenin onurunu yaşadık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ışığında hedeflerimizi ve çalışmalarımızı istişare ettik. Buluşmalarımızın ülkemize, milletimize ve AK Parti Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA