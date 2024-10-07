AK Parti ve Hizmet-İş, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti ve Hizmet-İş, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

AK Parti ve Hizmet-İş, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, DEM Parti yönetimindeki belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek amacıyla düzenlediği ziyarette, işçi kıyımının son 6 aydır sistematik olarak devam ettiğini vurguladı. İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, işçilere yönelik baskı ve keyfi işten çıkarmaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

07.10.2024 16:43  Güncelleme: 16:48
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkartılan işçilere ziyarette bulunarak destek açıklaması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 103 gündür oturma eyleminde olan işçilere destek ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ocak, son dönemde yaşanan işçi kıyımı, sadece bugünle sınırlı değil, son 6 aydır sistematik bir şekilde devam etmekte olduğunu söyledi. DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar yaklaşık 600 işçi işten çıkarıldığına dikkat çeken Ocak, "Bu durum, halkımıza ve işçi kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu durumda seçimlerden bu yana 6 ay geçti. Ne yazık ki vaat edilen hizmetler yerine, belediyelerde işçilere yönelik baskılar, tehditler ve keyfi işten çıkarmalar gündemde oldu. 1 Nisan'dan bu yana emekçiler sendikal baskılara maruz kalmakta, iş akitleri hiçbir hukuki dayanak olmadan feshedilmektedir. Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızın rızkıyla oynayarak hiçbir yere varılamaz. Bizler, her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız ve bu kıyımın karşısında dimdik duracağız. İşçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak, halkın güvenini suiistimal etmek demektir" dedi.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Eylemimizin 103'üncü günündeyiz. Günbegün işçi atmaya devam ediyorlar. İşten atılanların çoğu 8-10 yıllık işçi ve şoförler" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti ve Hizmet-İş, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti ve Hizmet-İş, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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