AK Partili Arslan'dan Urla'daki Çevre Katliamına Sert Tepki - Son Dakika
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AK Partili Arslan'dan Urla'daki Çevre Katliamına Sert Tepki

Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde ormanlık alana atılan moloz ve çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, durumu eleştirerek, Urla Belediye Başkanı'nın bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

09.04.2025 19:04  Güncelleme: 19:05
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AK Partili Arslan'dan Urla'daki çevre katliamına tepki

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alana atılan moloz ve çöpler çevre kirliliğine neden olurken, bölgede inceleme yapan Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, belediyeye tepki göstererek, "Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bu katliama nasıl göz yumuyor" dedi.

İzmir'in turistik ilçelerinden Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çevre kirliliği yaşanıyor. Duyarsız vatandaşların gelişigüzel attığı molozlar, evsel atıklar ve çöp yığınlarıyla oluşan tepecikler çevre kirliğine sebep olurken, sorumlular duruma sessiz kalmaya devam ediyor. Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, bölgede incelemelerde bulundu. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Arslan, "İzmir'in en güzel ilçesi olan Urla'da yaşanan çevre katliamı bizleri üzüyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bu katliama nasıl göz yumuyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerin Bayraklı Belediyesi'ne vahşi depolama nedeniyle ceza kestiğini hatırlatan Arslan, "Ben de buradan bakanlık yetkililerine sesleniyorum. Alanda binlerce kamyon moloz, evsel atık ve çöp var. Yetkililerin bir an önce Yağcılar Mahallesi'nde yaşanan bu katliama el atması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Partili Arslan'dan Urla'daki Çevre Katliamına Sert Tepki - Son Dakika

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