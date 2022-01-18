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AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu - Son Dakika

AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu

18.01.2022 11:08
AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ilçenin sokaklarına çıkarma yaparak vatandaşlarla buluştu, daha sonra akşam karanlığında "çat-kapı" yaparak vatandaşların evlerine misafir oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ilçenin sokaklarına çıkarma yaparak vatandaşlarla buluştu, daha sonra akşam karanlığında "çat-kapı" yaparak vatandaşların evlerine misafir oldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile eşi Dürdane Beyoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ilçenin mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi, bir çok vatandaşın kapısını çalarak evine misafir oldu. Fatih Mahallesi'nde önce esnaf çıkarması yapan Beyoğlu ve Aydın, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet ederek gündemi değerlendirdi, iletilen sorun ve taleplerin zaman kaybedilmeden çözülmesi sözünü verdi. Başkan Beyoğlu, günlük yaşamı etkileyen sorunlarla ilgili olarak telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

Çocuklarla sohbet eden Aydın, hedeflerini sorarak eğitime mutlaka yoğunlaşmalarını isteyerek, şehir merkezi ve ilçe buluşmalarıyla emanetin sahibi olan halkla bütünleşerek çözüme daha kolay ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Hüseyin Beyoğlu'nu hemen her gün halkın içinde görmekten mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise belediyeye rahatlıkla ulaşma imkanı bulduklarını aktardı.

"Seçimden seçime vatandaş hatırlanıyor algısını yıktık"

Fatih ve Kaynartepe mahallelerinde akşam saatlerinde bazı vatandaşların evlerine misafir olan Beyoğlu ve Aydın, burada toplanan mahalle sakinlerini dinleyerek taleplerle ilgili notlar aldı.

Göreve geldikten sonra 33 aydır Bağlar sokaklarında olduklarını belirten Beyoğlu, önceki dönemlerde klasik hale gelen "siyasetçiler vatandaşı seçimden seçime hatırlıyor" algısını yıkmayı başardıklarını ve bu durumun halkta güven meydana getirdiğini söyledi.

Yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, bu tür buluşmaların sorunların çözümünü kolaylaştıracağını aktardılar. - DİYARBAKIR

AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu

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Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Beyoğlu ve Aydın, Bağlar sokaklarında halkla buluştu - Son Dakika
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