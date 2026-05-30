Çalkın, şehit ailelerine bayram ziyareti

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kurban Bayramı dolayısıyla Arpaçaylı şehitlerin ailelerini ziyaret ederek hem bayram sevincini paylaştı hem de devletin ve milletin vefa duygusunu bir kez daha gösterdi.

Bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Şehit Polis Memuru Engin Yılmaz'ın ailesiyle bir araya gelen Milletvekili Adem Çalkın, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Ziyarette şehidin aziz hatırası dualarla anılırken, Kur'an-ı Kerim okunup Fatiha gönderildi.

Şehit ailelerinin milletin en değerli emanetleri olduğunu vurgulayan Çalkın, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Çalkın, ailelerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Milletvekili Çalkın, bayram programı kapsamında daha sonra Şehit Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle sohbet eden Çalkın, onların talep ve düşüncelerini dinleyerek Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, şehitlerin kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Bayramların, toplumsal bağları güçlendiren ve milli-manevi değerleri pekiştiren özel günler olduğuna işaret eden Çalkın, şehit ailelerinin her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Duaların edilmesi ve şehitlerin rahmetle yad edilmesinin ardından sona eren ziyaretlerde, vatan uğruna can veren tüm şehitler bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıldı. Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür etti. - KARS