AK Partili Gençlerden 'Çorbayı iç, vizeyi geç' etkinliği - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl gençlik Kolları koordinesinde, Üni AK teşkilatı; Genç Vizyon Kulübü ve Genç Düşünce Derneği üyeleriyle, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde vize sınavlarına girecek olan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

AK Partili gençler, üniversite öğrencilerinin vize sınavı heyecanına ortak oldu. "Çorbayı iç, Vizeyi Geç' sloganıyla Kampüs içerisinde kurdukları stantlarda öğrencilere çorba ikramında bulunan AK Partili gençler, öğrencilerin içini ısıtırken, paylaşmanın da mutluluğunu yaşadılar.

Bir tas çorbayla gönülleri ısıttılar

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinde düzenledikleri etkinliklerle Yunusça bir kayıt düştüklerini dile getirdi. Kocaaliler, 'Gönüller yapmaya geldik' diyen yunusça bir üslupla, öğrenci kardeşlerimizin sınav heyecanına ortak olduk. Sabahın erken saatlerinde fakülte yolunu tutan öğrenci kardeşlerimizin gönüllerini bir tas çorbayla ısıttık. Moral ve motivasyon anlamında destek olmaya çalıştık. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu faaliyetimizin destekçisi olan Ak Parti Erzurum il başkanımız Mehmet Emin Öz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca etkinlikte emeği olan başta Üni AK teşkilatımız ve Uni AK başkanımız M.Emin Yılmaz ile birlikte Ak yürekli kardeşlerimin her birine tek tek teşekkür ediyorum." dedi

Üniversiteli öğrencilerden teşekkür

AK Partili gençlerin çorba ikramına teşekkürle karşılık veren Üniversiteli gençler de, "Serin Erzurum sabahında, çorbayla içimizi ısıttılar. Sınav heyecanı yaşadığımız bugünlerde bizleri yalnız bırakmayan, bu anlamlı etkinlikle yanımızda olan ve destek mesajlarıyla; moral ve motivasyon kaynağı olan, her bir arkadaşa teşekkür ediyoruz." ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler. - ERZURUM