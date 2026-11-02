AK Partili Gürbüz, Dalgıç’a amatör kulüplere verilen desteği sordu

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın skandal sözlerine tepki yağdı. "Bu futbol derdinden kurtulmalıyız" diye açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a tepki gösteren AK Parti Mudanya Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz,

Başkan Dalgıç'tan amatör spor kulüplerine hangi destekleri verdiğini sordu. Mudanya'nın gençlerine engel değil, destek olun" diyen Gürbüz, "Biz gençlerimizin önüne engel koyan değil, onların önündeki engelleri kaldıran anlayışın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın futbolu "dert" olarak nitelendiren açıklamaları tepki topladı. Futbolun gençler için yalnızca bir spor dalı olmadığını belirten Gürbüz, amatör spor kulüplerine verilen destekleri ve sporcuların ulaşım imkanlarını gündeme taşıdı.

Nilüfer Belediyesi Squash Spor Merkezi'nin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın, "Bu futbol derdinden kurtulmalıyız" sözleri tartışmalara neden oldu. Dalgıç'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Mudanya Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz, futbolun gençler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Sizin dert olarak gördüğünüz futbol, bu ilçenin gençleri için bir umut, bir gelecek ve hayata tutunma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Amatör spor kulüplerine verilen destekleri sordu

Mudanya'daki amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Gürbüz, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a hangi amatör spor kulüplerine destek verildiğini ve gençlerin spor yapabilmesi için bugüne kadar hangi adımların atıldığını sordu.

Kulüplerin müsabakalara ulaşımında kullanılan otobüslerin bu hafta iptal edildiği yönündeki iddiaları da gündeme getiren Gürbüz, kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi. Ulaşım imkanlarının kısıtlanmasının genç sporcuların müsabakalara katılımını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

"Spor, gençlerimize yapılan en kıymetli yatırımdır"

Sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Gürbüz, basketbol, voleybol, güreş, hentbol, tenis ve diğer bireysel ve takım sporlarının da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, disiplin kazandırdığını ve özgüvenlerini geliştirdiğini ifade eden Gürbüz, amatör spor kulüplerinin yaşatılmasının ve gençlerin sportif faaliyetlere erişiminin siyasi tartışmaların üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Gürbüz, açıklamasını, "Biz gençlerimizin önüne engel koyan değil, onların önündeki engelleri kaldıran anlayışın yanında olmaya devam edeceğiz! Mudanya'nın gençlerine engel değil, destek olun!" sözleriyle tamamladı.