AK Partili İnan: "25 sene boyunca yan gelip yattılar, şimdi yumurta kapıya gelince 'engelleniyoruz' diyorlar" - Son Dakika
15.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:09
AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "25 sene boyunca yan gelip yattılar, şimdi yumurta kapıya gelince 'engelleniyoruz' diyorlar.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "25 sene boyunca yan gelip yattılar, şimdi yumurta kapıya gelince 'engelleniyoruz' diyorlar. Özgür Özel ve arkadaşları İzmir'e düğüne gelip gidebilir ama biz milletvekillerimizle birlikte İzmir'in sokaklarına geliyoruz, sorunları çözmek için geliyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selver Akkoyun Korkmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, MKYK Üyesi Cemal Bekle, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Gerçek Tekin, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi ve Ege Bölge Koordinatörü Mualla Varol, İl Koordinatörü Aynil Yavaş ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türkiye'nin en pahalı suyunu kim ödüyor? Hepinizin cebinden çıkıyor, İzmir'de ödeniyor. İzmir'de en pahalı suyu alıyorsunuz, en yüksek ücreti ödüyorsunuz; peki neden içme suyunda gereken altyapıyı yapmıyorsunuz? Neden üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz? Çünkü beceriksizler. Bu işi bilmiyorlar. 25 sene boyunca yan gelip yattılar, şimdi yumurta kapıya gelince 'engelleniyoruz' diyorlar. Geçin bu işleri. AK Parti kadroları olarak, il başkanımızla ve milletvekillerimizle birlikte bu 'engelleniyoruz' yalanlarını teker teker deşifre edeceğiz" diye belirtti.

İnan, yerel yönetimin mazeretlerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "İzmirli hemşehrilerimiz kimin yanlış yaptığını, kimin yalan söylediğini, kimin doğruyu ve hakikati konuştuğunu çok iyi biliyor. Biz de bunu anlatmaya devam edeceğiz. Karşıyaka Stadı ile ilgili 'tıkanıyoruz' dediler; evrakı önlerine koyup teslim eden biz olduk. Opera binasıyla ilgili sözde tıkanıklıkları dile getirdiler, onları da çözen biz olduk" ifadelerini kullandı.

İnan: "İzmir'in arka sokaklarında yaşayan kadınlar ve çocuklar için ne yaptınız"

Belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin sert tepki gösteren İnan, "Mavişehir'de, Körfez'in kenarında, en yüksek oyu aldığınız zengin mahallelere 2 milyar TL ayırarak opera binası yapmayı biliyorsunuz. Peki Bayraklı Cengizhan'daki çocuklar için ne yaptınız? Limontepe'deki çocuklar için ne yaptınız? Konak Kadifekale'de yaşayan çocuklar için, Karabağlar'daki çocuklar için ne yaptınız? Buca'nın arka sokaklarında, İzmir'in arka sokaklarında yaşayan kadınlar ve çocuklar için ne yaptınız? Hiçbir şey. Paraları nereye transfer ettiklerini görün. Yazın İzmir'i ve İzmir'in çocuklarını susuz bırakıyorlar. Biz işte bu anlayışla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sesimiz bu kadar gür çıkıyorsa, ak kadınlarımızın desteği sayesindedir"

Toplantıdaki konuşmasının son bölümünde teşkilat çalışmalarına ve CHP yönetimine değinen İnan, "Bu anlayışı 2024'te Ceyda Hanım ve Hamza Bey anlatmaya çalıştı, takdir böyle oldu; ama biz daha fazla anlatacağız. Kapı kapı, sokak sokak çalışacağız ve şehri geriye götüren bu anlayıştan İzmir'i kurtaracağız. Özgür Özel ve arkadaşları İzmir'e düğüne gelip gidebilir; ama biz milletvekillerimizle birlikte İzmir'in sokaklarına geliyoruz, sorunları çözmek için geliyoruz. Gücümüzü İzmir'in sokaklarından alıyoruz. Unutmayın, siz olmasanız, bu teşkilatlar olmasa bizim hiçbir anlamımız yok. Sesimiz bu kadar gür çıkıyorsa, ak kadınlarımızın desteği ve ak dava arkadaşlarımızın hayır duası sayesindedir. En kısa zamanda genel başkanımıza ve cumhurbaşkanımıza buradaki bu enerjik ve dinamik tabloyu, zorluklara göğüs gererek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını sokak sokak anlatan tüm ablalarımızın çalışmalarını aktaracağımızdan emin olun" diye ekledi.

Saygılı: "Kadın Kollarımız, AK Parti siyasetinin mayasıdır"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, parti teşkilatının çalışmaları ve kadınların siyasetteki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadın Kollarının önemine dikkat çeken Saygılı, "Kadın Kollarımız, AK Parti siyasetinin mayasıdır. Bu mayada anaların duası vardır. Bu mayada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı güçle çizdiği istikametin sırrı vardır. Kadın Kollarımız, İzmir'in her bir hanesine ulaşan, sokaklar, caddeleri arşınlayan, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın selamını gönüllere taşıyan bir fedakarlık hareketidir." sözlerini kullandı.

Çankırı: "AK Parti'de kadın kolları destek birimi değil, karar süreçlerinin asli parçasıdır"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partisinin kadın kolları teşkilatının siyasetteki önemine ve İzmir'deki siyasi atmosfere ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin başarısında kadınların büyük rolü olduğunu vurgulayan Çankırı, "AK Parti'nin başarısının arkasında; sessiz ama güçlü bir emek, sabırlı ama kararlı bir duruş vardır. İşte bu duruşun adı, AK Parti Kadın Kollarıdır. Biz siyaseti; sadece kürsülerden değil, sadece sosyal medyadan değil, sahanın gerçeklerinden okuyan bir hareketiz. Kadın kollarımız; mahallenin nabzını tutar, evin derdini bilir, çocuğun, yaşlının, gencin ne yaşadığını görür. O yüzden AK Parti'de kadın kolları destek birimi değil, karar süreçlerinin asli parçasıdır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Yerel, Son Dakika

