AK Partili Kılıç, Halk TV\'ye kayyumun adli soruşturmadan kaynaklandığını söyledi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Halk TV'ye kayyum atanmasının kanalın yayın politikasıyla ilgili olmadığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturmadan kaynaklandığını belirterek, "Radyo sahibi olmak, televizyon sahibi olmak kimseye ama hiç kimseye suç işleme özgürlüğünü sunmaz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; Yeni Parti, İYİ Parti ve DEM Parti'nin basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin sunduğu grup önerileri görüşüldü. AK Parti Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hukuk devleti ilkelerine, basın özgürlüğü tartışmalarına ve yürütülen adli süreçlere ilişkin görüşlerini açıkladı.

Konuşmasına, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileyerek başlayan Ahmet Kılıç, basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu, demokrasiyi savunmanın meseleleri tek taraflı değerlendirmekle değil, hukuk devletinin ilkelerini tüm yönleriyle gözetmekle mümkün olduğunu belirtti.

Muhalefetin grup önergesinde yer alan iddialara değinen Kılıç, somut olaylar ve yasal dayanaklar dikkate alınmadan yapılan genellemelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Halk TV'ye kayyum atanması tartışmalarına da açıklık getiren Kılıç, durumun kanalın yayın politikası veya haberleriyle ilgili olmadığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturmadan kaynaklandığını belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında ilgili şirket sahibinin yayın kuruluşu dahil tüm varlıklarına el konulduğunu hatırlatan Kılıç, meselenin özünün bu olduğunu ve olayı yalnızca bir basın özgürlüğü tartışmasına getirmenin doğru olmadığını söyledi.

"Radyo ve televizyon sahibi olmak kimseye suç işleme özgürlüğü vermez"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Hiç kimse hukukun üstünde olmadığı gibi hiç kimse de hukuki süreçler tamamlanmadan suçlu ilan edilemez. Bir medya kuruluşu hakkında yürütülen soruşturmayı veya alınan bir yargı kararını bütün yönleriyle değerlendirmeden doğrudan basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirmek son derece yanlıştır. Hukuki süreçlerin kendi mecrasında işlemesine saygı göstermek demokratik olgunluğun gereğidir. Elbette ki gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesi, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve farklı görüşlerin kamuoyunda karşılık bulması hepimiz için önemlidir. Ancak özgürlükler ile hukuki sorumluluklar birbirinin alternatifi değildir. Radyo sahibi olmak, televizyon sahibi olmak kimseye ama hiç kimseye suç işleme özgürlüğünü sunmaz."

"Demokrasi yalnızca eleştiri hakkından ibaret değildir"

Türkiye'nin demokratik gelişiminin tekil olaylar üzerinden değerlendirilmesinin yapılan reformları ve dönüşümü görmezden gelmek anlamına geleceğini belirten Kılıç, sorunların siyasi polemiklere hapsedilmeden hukuk ve milletin ortak menfaatleri doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, hukuk devletinin güçlendirilmesini ve demokratik standartların yükseltilmesini önemsediklerini ifade eden Kılıç, bu ilkelerin siyasi amaçlarla seçici biçimde kullanılmasını eleştirdi. Kılıç, demokrasinin sadece eleştiri hakkı olmadığını, aynı zamanda hukuka bağlılığı, kurumlara saygıyı ve toplumsal sorumluluğu da içerdiğini kaydetti.-