Şahin ve Çetinkaya\'dan Kurban satış alanına ziyaret

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyeye ait hayvan pazarında kurulan kurban satış alanını ziyaret etti.

Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanında incelemelerde bulunan Şahin ve Çetinkaya, besiciler ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Bayram öncesi yaşanan yoğunluğu değerlendiren heyet, alanda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Cem Şahin, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerden biri olduğunu belirterek, "Esnafımızın emeklerinin karşılığını almasını, vatandaşlarımızın da huzur içerisinde alışverişlerini tamamlamasını temenni ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise vatandaşların daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Şahin ve Çetinkaya, besicilere hayırlı ve bereketli satışlar diledi. - KARABÜK