AK Partili Uyanık, İBB\'nin 100 bin birim hedefini 12 bin 461 birimle sorguladı

İBB Meclisi'nde konuşan AK Parti Sultanbeyli Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarını gündeme taşıdı. İBB yönetiminin 2019 yılında açıkladığı 100 bin bağımsız birimin yenilenmesi veya güçlendirilmesi hedefini hatırlatan Uyanık, KİPTAŞ'ın 2019-2026 döneminde tamamlanan projelerinde 12 bin 461 bağımsız birim gösterildiğini belirterek, "Beş yılda yenileyeceğinizi veya güçlendireceğinizi söylediğiniz 100 bin bağımsız birimin ne kadarını tamamladınız?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı toplantılarında deprem ve kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi. AK Parti İBB ve Sultanbeyli Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İBB'nin deprem hazırlıklarını, KİPTAŞ projelerini ve kentsel dönüşüme ayrılan bütçeyi değerlendirdi.

"100 bin bağımsız birim sözünün hesabını verin"

İBB yönetiminin 14 Ekim 2019 tarihinde açıkladığı Deprem Seferberlik Planı'nı hatırlatan Uyanık, planda bir yılda 20 bin, beş yılda ise 100 bin bağımsız birimin yenilenmesi veya güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Aradan yedi yıl geçtiğini belirten Uyanık, İBB yönetimine şu soruları yöneltti:

"Beş yılda yenileyeceğinizi veya güçlendireceğinizi söylediğiniz 100 bin bağımsız birimin ne kadarını tamamladınız? Kaçı yeniden yapıldı? Kaçı güçlendirildi? Hangi ilçelerde, hangi tarihlerde tamamlandı? Kaç aile güvenli evine kavuştu?"

"KİPTAŞ'ın tamamlanan projelerinde 12 bin 461 bağımsız birim var"

KİPTAŞ'ın tamamlanan projelerine ilişkin verileri de gündeme getiren Uyanık, kurumun internet sitesinde 2019-2026 dönemi için 12 bin 461 bağımsız birimin yer aldığını ifade etti.

Bu sayının yalnızca riskli konutların dönüşümünü kapsamadığını savunan Uyanık, toplam içerisinde sosyal konut, kaynak geliştirme ve kentsel dönüşüm projelerinin birlikte bulunduğunu belirtti.

Uyanık, İBB yönetiminden riskli yapı dönüşümü, yeni konut üretimi ve güçlendirme çalışmalarının ayrı ayrı açıklanmasını istedi.

Kentsel dönüşüme 8,8 milyar, yeşil alanlara 22 milyar lira

İBB'nin 2026 Performans Programı'ndaki bütçe kalemlerini karşılaştıran Uyanık, kentsel dönüşüm uygulamaları için 8 milyar 850 milyon 189 bin lira, açık ve yeşil alan düzenlemeleri için ise yaklaşık 22 milyar 80 milyon lira öngörüldüğünü söyledi.

Yeşil alanların da önemli bir belediye hizmeti olduğunu vurgulayan Uyanık, deprem riski karşısında bütçe önceliklerinin açıklanmasını istedi.

Uyanık, kentsel dönüşüm kaleminin İBB'nin bütün deprem hazırlığı harcamalarını kapsamadığını da belirterek, dönüşüm, güçlendirme, risk tespiti ve afet hazırlığı için ayrılan toplam kaynakların Meclise sunulması çağrısında bulundu.

Deprem güvenliği ve kiralanan binalar için açıklama istedi

AK Parti Grubunun 2025 yılı denetim değerlendirmesinde yer alan bulgulara da değinen Uyanık, İBB tarafından kiralanan bazı taşınmazların iskan ve deprem güvenliği durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bazı binalarda kira ve tadilat giderlerine rağmen kullanımın gerçekleşmediği, bazı taşınmazlarda ise deprem riski gerekçesiyle kira sözleşmelerinin sonlandırıldığı yönündeki değerlendirmeleri hatırlatan Uyanık, ilgili teknik raporların ve harcama bilgilerinin açıklanmasını talep etti.

İSMEP ve Yarısı Bizden Kampanyasını hatırlattı

Konuşmasında merkezi yönetimin deprem hazırlık çalışmalarına da yer veren Uyanık, İSMEP kapsamında İstanbul'da 488 okul binasının yeniden yapıldığını, 1.024 okul binasının güçlendirildiğini belirtti. Sağlık yapılarında ise 15 hastanenin yeniden yapıldığını, 107 hastanenin güçlendirildiğini aktardı.

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında şartları karşılayan hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlandığını, toplam desteğin 1 milyon 875 bin liraya ulaştığını ifade etti.

"İstanbul'un depreme karşı bekleyecek vakti yok"

Konuşmasının sonunda İBB yönetimine üç talep yönelten Uyanık, riskli yapılardan başlanarak dönüşüm takviminin açıklanmasını, dar gelirli vatandaşlar için uygulanabilir desteklerin geliştirilmesini ve afet hazırlıklarının sahada ortak tatbikatlarla test edilmesini istedi.

Uyanık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul'un depreme karşı bekleyecek vakti yoktur. Algı biter, hakikat konuşur."