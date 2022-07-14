Akar, Şuhut'ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı - Son Dakika
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Akar, Şuhut'ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı

14.07.2022 13:36
Akar, Şuhut'ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı

Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Akar ve yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Yiğitbaşı ile bir süre hasbihal ederek akabinde ilçede devam eden faaliyet çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı. Vali Yiğitbaşı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken başkanın Akar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ise misafirperverliklerinden dolayı Yiğitbaşına teşekkürlerini ifade etti.

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YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akar, Şuhut'ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akar, Şuhut'ta yürütülen çalışmaları Vali Yiğitbaşı'na anlattı - Son Dakika
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