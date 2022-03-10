Akay: "Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Akay: "Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz"

10.03.2022 11:01
Akay: "Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz"

Adana'da, Seyhan Belediyesi aşevleri aracılığıyla, her gün 8 noktada kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık bin kişiye yemek ve çorba ikram ediyor.

Adana'da, Seyhan Belediyesi aşevleri aracılığıyla, her gün 8 noktada kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık bin kişiye yemek ve çorba ikram ediyor.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevi, Fatih Mahallesi Aşevi, Narlıca Mahallesi Aşevi, Yeşilyuva Mahallesi Aşevi, Ova Mahallesi Aşevi ile Kocavezir ve Koza mahalle muhtarlıkları önünde ve Karasoku Mahallesinde 65 yaş üstü, barınma imkanından yoksun olduğu için otellerde konaklatılan kimsesizler ile ihtiyaç sahibi yaklaşık bin vatandaşa her gün sıcak yemek ikram ediliyor.

"Aşımızı Paylaşıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen sosyal dayanışma kapsamında 2021 yılında ihtiyaç sahibi ve gelir düzeyi düşük vatandaşlara 300 bin 403 porsiyon sıcak yemek ile destek verildi.

Havaların soğuduğu kış aylarında da her sabah 06.30 - 08.00 saatleri arasında Duygu Kafe önünde, 5 Ocak Meydanında, İnönü Parkı'nda ve Taşköprü'de, 08.00-09.00 saatleri arasında Seyhan Sanat Meydanı'nda, öğle saatinde de Bilgi Evleri'ndeki gençlere sıcak çorba ikram ediliyor.

"İçinizi ısıtıyoruz" sloganıyla, geçen yıl ihtiyaç sahibi ve gelir düzeyi düşük yurttaşlara her sabah toplam 85 bin 577 porsiyon sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

Seyhan'da hiç kimsenin yatağa aç girmemesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çalışıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü yoksullar oluşturuyor. Covid 19 salgını ve ekonomik koşullar nedeniyle evlerine ekmek götürmekte zorlanan çok sayıda vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Seyhan'da aşevleri büyük bir ihtiyaç haline geldi. Aşevlerimizde pişen sıcak yemekler ve çorbalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yatağa aç girmemesini sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi. - ADANA

Akay: Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz
Akay: Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz
Akay: Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz

YORUMLAR
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Seyhan Belediyesi, Seyhan, Şehit, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akay: 'Hiç kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz' - Son Dakika


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